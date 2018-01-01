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  3. Резиденция Riviera Beach Front на берегу канала недалеко от Бурдж Халифа и Дубай Молл, в районе MBR City, ОАЭ

Резиденция Riviera Beach Front на берегу канала недалеко от Бурдж Халифа и Дубай Молл, в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€598,455
;
14
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О комплексе

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
от
€598,455
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