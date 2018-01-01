Резиденция Riviera Beach Front на берегу канала недалеко от Бурдж Халифа и Дубай Молл, в районе MBR City, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Mikonos от Samana
Основные моменты;
Эксклюзивная новая разработка обеспечивает с удобствами курортного стиля
Инвестиционно-дружественное развитие обеспечивает большую рентабельность инвестиций
Досуговая палуба с пейзажным бассейном и водными сооружениями
Удобства в курортном стиле, включая джакузи и открытый кинотеатр
Удобства и удобства;
Studio
1 ванна
без мебели
BUA; 436 кв.
Частный бассейн
Открытая кухня
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Бассейн для плавания
Открытый тренажерный зал
Район барбекю
Рестораны и магазины
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
сад
Ресторан и Кафе
Велоспорт, Бег и Бег трусцой
Спа и Сауна
Фитнес-центр
Школы и институт
Спортивный корт
Супермаркет и Торговая зона
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Azalea - новый жилой комплекс, расположенный в районе Масаар в Шардже, который включает в себя стильные дизайнерские таунхаусы с 2-4 спальнями и виллы с 4-6 спальнями. В комплексе есть все удобства, которые необходимы для комфортного проживания.
Шарджа — прекрасный зеленый город на берегу теплого Персидского залива. Здесь идеально сочетаются античная и современная архитектура, прогресс и вековые обычаи древнего Востока. Это чудесное место для умиротворенного, расслабленного и семейного отдыха, знакомства с шиком и блеском восточного колорита на многочисленных базарах города.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Открытая детская зона;
- Наружное положить зеленый;
- Садовый район;
- Тренажерный зал / Фитнес;
- Теннисный корт;
- Баскетбольная сетка;
- Беговая дорожка;
- Автопарк.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
- Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик);
- Бесплатное управление недвижимостью;
- Беспроцентная рассрочка до 7 лет;
- Только опытные брокеры;
- Полное сопровождение сделки;
- Юридическая защита сделки;
- Опыт работы более 15 лет;
- Помощь с получением резидентства и переездом;
- Компенсация 50% госпошлины;
- Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран;
- Покажем объект лично или онлайн;
- Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру!
Oasis 1 - жилой комплекс в современном районе Масдар-Сити, Aбу-Даби. Застройщиком проекта выступает Reportage Properties.
Комплекс расположен в особом месте, напротив двух основных дорог, Бульварной дороги с северо-западной стороны и Аэропорт-роуд с северо-восточной стороны, а также двух дорог с низким трафиком с юго-восточной и юго-западной сторон на въезде в Масдар-Сити. Благодаря исключительным удобствам, безмятежным видам и ландшафту красота жизни всегда в пределах досягаемости.
Преимущества комплекса:
- Бассейн;
- Зона барбекю;
- Детская игровая площадка;
- Подземная парковка;
- 24-часовая охрана;
- Сады и парки;
- Школы и детские сады.
Расположение:
Жители комплекса могут добраться до международного аэропорта Абу-Даби всего за 2-3 минуты, до острова Яс и центра Абу-Даби — за 10 минут, а до торгового центра Dubai Marina — за 40 минут.
Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!