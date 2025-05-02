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Жилой комплекс Новая резиденция AG Ark с бассейном, кинотеатром и зоной отдыха, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$380,160
14.04.2025
$377,812
13.04.2025
$378,034
12.04.2025
$379,445
11.04.2025
$388,019
10.04.2025
$389,600
09.04.2025
$391,560
08.04.2025
$391,315
06.04.2025
$391,544
05.04.2025
$387,978
04.04.2025
$393,165
03.04.2025
$397,524
02.04.2025
$396,687
01.04.2025
$395,790
30.03.2025
$394,573
29.03.2025
$397,523
28.03.2025
$398,975
27.03.2025
$397,577
26.03.2025
$397,329
25.03.2025
$395,972
24.03.2025
$394,631
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Жилой комплекс Новая резиденция AG Ark с бассейном, кинотеатром и зоной отдыха, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
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Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 25184
ID новостройки на Realting
In CRM: 2429410
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

AG Ark — это новый жилой комплекс от AG Properties, расположенный в динамично развивающемся районе Dubailand Residence Complex. Этот проект сочетает в себе стильную архитектуру, современные удобства и продуманное расположение, предлагая жителям высокий уровень комфорта и удобства городской жизни. Сдача запланирована на третий квартал 2027 года, что делает AG Ark отличным выбором для инвестиций. В комплексе представлены студии и просторные апартаменты с 1-3 спальнями. В каждой резиденции предусмотрена стильная отделка, современная планировка и оснащенная кухня с высококачественной техникой.

Проект предлагает своим жителям превосходную инфраструктуру для отдыха и активного образа жизни. На крыше здания расположен просторный инфинити-бассейн с зоной для отдыха, где можно наслаждаться панорамными видами на город. Для любителей спорта оборудован современный тренажерный зал и студия йоги, а для семейных вечеров под открытым небом – уличный кинотеатр и зоны для барбекю. Маленькие жители смогут весело проводить время в игровой комнате, а семейные лаунж-зоны станут идеальным местом для отдыха после насыщенного дня.

Удобства:

  • Бассейн на крыше
  • Современный тренажерный зал
  • Кинотеатр
  • Зал для йоги
  • Зона барбекю
  • Детская игровая комната
  • Семейная зона отдыха

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40)

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Dubailand Residence Complex — это перспективный район, который активно развивается и предлагает своим жителям удобную транспортную доступность, а также широкий выбор магазинов, ресторанов и учебных заведений. Комплекс расположен всего в 18 км от Бурдж-Халифы и центра Дубая, а в будущем рядом появится станция метро, обеспечивающая еще более удобное сообщение с ключевыми районами города.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция AG Ark с бассейном, кинотеатром и зоной отдыха, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$380,160
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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