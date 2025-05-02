Жилой комплекс Новая резиденция AG Ark с бассейном, кинотеатром и зоной отдыха, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

AG Ark — это новый жилой комплекс от AG Properties, расположенный в динамично развивающемся районе Dubailand Residence Complex. Этот проект сочетает в себе стильную архитектуру, современные удобства и продуманное расположение, предлагая жителям высокий уровень комфорта и удобства городской жизни. Сдача запланирована на третий квартал 2027 года, что делает AG Ark отличным выбором для инвестиций. В комплексе представлены студии и просторные апартаменты с 1-3 спальнями. В каждой резиденции предусмотрена стильная отделка, современная планировка и оснащенная кухня с высококачественной техникой.

Проект предлагает своим жителям превосходную инфраструктуру для отдыха и активного образа жизни. На крыше здания расположен просторный инфинити-бассейн с зоной для отдыха, где можно наслаждаться панорамными видами на город. Для любителей спорта оборудован современный тренажерный зал и студия йоги, а для семейных вечеров под открытым небом – уличный кинотеатр и зоны для барбекю. Маленькие жители смогут весело проводить время в игровой комнате, а семейные лаунж-зоны станут идеальным местом для отдыха после насыщенного дня.

Удобства:

Бассейн на крыше

Современный тренажерный зал

Кинотеатр

Зал для йоги

Зона барбекю

Детская игровая комната

Семейная зона отдыха

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40)

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Dubailand Residence Complex — это перспективный район, который активно развивается и предлагает своим жителям удобную транспортную доступность, а также широкий выбор магазинов, ресторанов и учебных заведений. Комплекс расположен всего в 18 км от Бурдж-Халифы и центра Дубая, а в будущем рядом появится станция метро, обеспечивающая еще более удобное сообщение с ключевыми районами города.