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Долгосрочная аренда офисов в Латвии

4 объекта найдено
Офис 3 350 м² в Рига, Латвия
Офис 3 350 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 350 м²
Этаж 1
На аренду предлагается просторное здание на Юрмальской трассе. Здание, расположенное на терр…
Цена по запросу
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Офис 1 048 м² в Марупе, Латвия
Офис 1 048 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 048 м²
Этаж 5/5
$17,484
в месяц
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Офис 1 310 м² в Рига, Латвия
Офис 1 310 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 310 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$9,607
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Офис 1 437 м² в Marupe, Латвия
Офис 1 437 м²
Marupe, Латвия
Площадь 1 437 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$6,497
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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