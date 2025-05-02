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Жилой комплекс Крупнейший проект Seaside с пляжами, отелями и полями для гольфа, район Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$790,953
18.05.2025
$790,953
17.05.2025
$788,031
16.05.2025
$788,560
14.05.2025
$794,909
13.05.2025
$786,432
11.05.2025
$784,736
10.05.2025
$787,359
09.05.2025
$780,964
08.05.2025
$778,124
07.05.2025
$780,805
14.04.2025
$777,300
13.04.2025
$777,755
12.04.2025
$780,660
11.04.2025
$798,299
10.04.2025
$801,552
09.04.2025
$805,584
08.04.2025
$805,081
06.04.2025
$805,552
05.04.2025
$798,213
04.04.2025
$808,885
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ID: 16105
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In CRM: 2361908
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Seaside – один из крупнейших проектов Дубая. Seaside представляет собой жилой комплекс, который предлагает идеальное сочетание современного комфорта и спокойной жизни. Каждая резиденция оснащена панорамными окнами и просторными балконами, с которых открывается потрясающий вид на море. Апартаменты оборудованы современной сантехникой, бытовой техникой. Интерьеры апартаментов ничем не уступают пятизвездочному курорту. К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями. Seaside by Prestige One предлагает набор первоклассных удобств для жизни на берегу моря: парковка и зарядка для электромобилей, просторное лобби, бассейны, мини-гольф, система "умный дом" и многое другое.

Искусственный архипелаг Dubai Islands включает в себя 5 островов, общая площадь которых составляет 17 км2, а их береговая линия протягивается на целых 50 километров. Здесь располагаются более 80 отелей и курортных комплексов, более 20 км чистейших пляжей, 9 гаваней, 2 поля для гольфа, тематические парки, центры водных видов спорта и пляжные клубы.

Удобства и оснащение в доме
  • Система “умный дом”;
  • Станция зарядки электроавтомобилей;
  • Бассейн;
  • Бассейн для детей;
  • Детская игровая площадка;
  • Мини-гольф;
  • Зона для барбекю;
  • Тренажерный зал;
  • Открытый кинотеатр;
  • Отделка апартаментов “под ключ”;
  • Апартаменты оборудованы бытовой техникой.
Преимущества

Рассрочка (65/35):

  • 65% – при бронировании и пока идёт стройка;
  • 35% – после сдачи проекта 4 кв. 2026.
Расположение и объекты поблизости
  • Dubai Islands Mall – 1 минута;
  • Dubai Islands Beach – 6 минут;
  • Dubai Island Marina – 7 минут;
  • Дубай Молл — 15 минут;
  • Международный аэропорт Дубай – 18 минут;
  • Бурдж-Халифа – 20 минут;
  • Даунтаун Дубай (Downtown Dubai) – 20 минут.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Крупнейший проект Seaside с пляжами, отелями и полями для гольфа, район Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$790,953
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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