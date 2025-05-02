Жилой комплекс Крупнейший проект Seaside с пляжами, отелями и полями для гольфа, район Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Seaside – один из крупнейших проектов Дубая. Seaside представляет собой жилой комплекс, который предлагает идеальное сочетание современного комфорта и спокойной жизни. Каждая резиденция оснащена панорамными окнами и просторными балконами, с которых открывается потрясающий вид на море. Апартаменты оборудованы современной сантехникой, бытовой техникой. Интерьеры апартаментов ничем не уступают пятизвездочному курорту. К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями. Seaside by Prestige One предлагает набор первоклассных удобств для жизни на берегу моря: парковка и зарядка для электромобилей, просторное лобби, бассейны, мини-гольф, система "умный дом" и многое другое.
Искусственный архипелаг Dubai Islands включает в себя 5 островов, общая площадь которых составляет 17 км2, а их береговая линия протягивается на целых 50 километров. Здесь располагаются более 80 отелей и курортных комплексов, более 20 км чистейших пляжей, 9 гаваней, 2 поля для гольфа, тематические парки, центры водных видов спорта и пляжные клубы.Удобства и оснащение в доме
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