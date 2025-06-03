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Жилой комплекс Ghaff Land Residence

Дубай, ОАЭ
от
$158,676
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 21048
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.08.2024

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Современные апартаменты в новом проекте Ghaff Land Residence в самом сердце Dubai Studio City! Хорошее расположение! Для жизни и инвестиций! Множество удобств! Гарантированный доход! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейн, тренажёрный зал, детская игровая площадка, многофункциональное рекреационное пространство и многое другое. Расположение: Проект строится в Dubai Studio City рядом с большим полем для гольфа и районами Sports City и Motor City. В этой местности много зеленых парков, есть розничные магазины и рестораны. Sheikh Mohammed Bin Zayed Road - 8 минут; Al Khail Road - 12 минут; Dubai Hills Mall - 14 минут; JBR Beach - 20 минут; Al Maktoum International Airport (DWC) - 20 минут; Downtown Dubai - 25 минут. Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу! Мы расскажем Вам все о покупке недвижимости в ОАЭ. Напишите или позвоните нам, мы ответим на все интересующие Вас вопросы!

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Ghaff Land Residence
Дубай, ОАЭ
от
$158,676
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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