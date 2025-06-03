Жилой комплекс Ghaff Land Residence

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Современные апартаменты в новом проекте Ghaff Land Residence в самом сердце Dubai Studio City! Хорошее расположение! Для жизни и инвестиций! Множество удобств! Гарантированный доход! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!
Удобства: бассейн, тренажёрный зал, детская игровая площадка, многофункциональное рекреационное пространство и многое другое.
Расположение:
Проект строится в Dubai Studio City рядом с большим полем для гольфа и районами Sports City и Motor City. В этой местности много зеленых парков, есть розничные магазины и рестораны.
Sheikh Mohammed Bin Zayed Road - 8 минут;
Al Khail Road - 12 минут;
Dubai Hills Mall - 14 минут;
JBR Beach - 20 минут;
Al Maktoum International Airport (DWC) - 20 минут;
Downtown Dubai - 25 минут.
Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!
Мы расскажем Вам все о покупке недвижимости в ОАЭ. Напишите или позвоните нам, мы ответим на все интересующие Вас вопросы!
Местонахождение на карте
Дубай, ОАЭ
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- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.
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- Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD.
- Помощь…
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Агентство
DDA Real Estate
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У…
1
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1
Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com