Жилой комплекс Ghaff Land Residence

Современные апартаменты в новом проекте Ghaff Land Residence в самом сердце Dubai Studio City! Хорошее расположение! Для жизни и инвестиций! Множество удобств! Гарантированный доход! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейн, тренажёрный зал, детская игровая площадка, многофункциональное рекреационное пространство и многое другое. Расположение: Проект строится в Dubai Studio City рядом с большим полем для гольфа и районами Sports City и Motor City. В этой местности много зеленых парков, есть розничные магазины и рестораны. Sheikh Mohammed Bin Zayed Road - 8 минут; Al Khail Road - 12 минут; Dubai Hills Mall - 14 минут; JBR Beach - 20 минут; Al Maktoum International Airport (DWC) - 20 минут; Downtown Dubai - 25 минут. Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу! Мы расскажем Вам все о покупке недвижимости в ОАЭ. Напишите или позвоните нам, мы ответим на все интересующие Вас вопросы!