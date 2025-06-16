Жилой комплекс Новый высотный комплекс Milan Heights с инфинити-бассейнами и теннисными кортами, City of Arabia, Дубай, ОАЭ

Это уникальное сообщество предлагает коллекцию современных резиденций и объектов инфраструктуры, которые созданы, чтобы обеспечить жильцам непревзойденный уровень жизни, соответствующий потребностям городских жителей. Утонченный силуэт и эффектные фасады имеют едва уловимые оттенки Милана, располагаясь в одном из самых впечатляющих и перспективных районов Дубая. Это не просто резиденция, это ритм Италии. Здесь господствует природа, и каждая деталь наполнена стилем. От энергоэффективной инфраструктуры, солнечных панелей, местных материалов, вертикальных садов и озелененных крыш зданий - все здесь продумано таким образом, чтобы максимально сохранить нашу планету.

Особенности:

6 инфинити-бассейнов

бассейн в стиле лагуны

5 детских бассейнов

многофункциональный зал

кинотеатр

детская игровая комната

современный тренажерный зал

теннисные корты

торговые пространства

беговые и велосипедные дорожки

сауны, джакузи, парные

зоны барбекю

парковка

круглосуточная охрана

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Расположение и объекты поблизости

Эта впечатляющая локация может похвастаться удобством и легким доступом к основным автомагистралям и различным достопримечательностям, среди которых захватывающие развлечения, яркие культурные фестивали и многочисленные возможности для активностей, которые заслуживают внимание жителей района и его гостей.