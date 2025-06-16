  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новый высотный комплекс Milan Heights с инфинити-бассейнами и теннисными кортами, City of Arabia, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый высотный комплекс Milan Heights с инфинити-бассейнами и теннисными кортами, City of Arabia, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$166,370
;
3
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27128
ID новостройки на Realting
In CRM: 2470007
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 23.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Это уникальное сообщество предлагает коллекцию современных резиденций и объектов инфраструктуры, которые созданы, чтобы обеспечить жильцам непревзойденный уровень жизни, соответствующий потребностям городских жителей. Утонченный силуэт и эффектные фасады имеют едва уловимые оттенки Милана, располагаясь в одном из самых впечатляющих и перспективных районов Дубая. Это не просто резиденция, это ритм Италии. Здесь господствует природа, и каждая деталь наполнена стилем. От энергоэффективной инфраструктуры, солнечных панелей, местных материалов, вертикальных садов и озелененных крыш зданий - все здесь продумано таким образом, чтобы максимально сохранить нашу планету.

Особенности:

  • 6 инфинити-бассейнов
  • бассейн в стиле лагуны
  • 5 детских бассейнов
  • многофункциональный зал
  • кинотеатр
  • детская игровая комната
  • современный тренажерный зал
  • теннисные корты
  • торговые пространства
  • беговые и велосипедные дорожки
  • сауны, джакузи, парные
  • зоны барбекю
  • парковка
  • круглосуточная охрана

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Расположение и объекты поблизости

Эта впечатляющая локация может похвастаться удобством и легким доступом к основным автомагистралям и различным достопримечательностям, среди которых захватывающие развлечения, яркие культурные фестивали и многочисленные возможности для активностей, которые заслуживают внимание жителей района и его гостей.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Golf Point с полем для гольфа, парком и бассейном, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$942,913
Жилой комплекс SO Hotel & Resorts/Uptown
Дубай, ОАЭ
от
$809,482
Жилой комплекс Terra Heights
Дубай, ОАЭ
от
$378,000
Жилой комплекс Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$171,749
Жилой комплекс The Corner
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый высотный комплекс Milan Heights с инфинити-бассейнами и теннисными кортами, City of Arabia, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$166,370
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Damac Majestine
Жилой комплекс Damac Majestine
Дубай, ОАЭ
от
$390,411
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 84–90 м²
2 объекта недвижимости 2
ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ!ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!! Отель DAMAC Majestine расположен рядом с магазинами, развлечениями и удобствами для отдыха. Внутри вас ждет комфорт уже обставленной мебели в коллекции жилых помещений, спроектированных с исключительным вниманием к деталям. УДО…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Жилой комплекс Muraba Residences с бассейном и выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Muraba Residences с бассейном и выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,66 млн
Предлагаются апартаменты с видом на море и Пальму Джумейра. Резиденция располагает выходом на пляж, бассейном с видом на Персидский залив, спа-центром, консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, парковкой, тренажерным залом. Удобства и оснащение в доме Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная б…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая высотная резиденция One B Tower с бассейном, зонами отдыха и коворкингом, Al Quoz, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция One B Tower с бассейном, зонами отдыха и коворкингом, Al Quoz, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,61 млн
One Billion Tower на Sheikh Zayed Road - это новый жилой комплекс премиум-класса от Wasl Properties, предлагающий эксклюзивные дуплексы и пентхаусы с 1 по 4 спальни в Дубае. К услугам жителей ультрасовременные фитнес-центры, включая полностью оборудованные тренажерные залы и специальные зоны…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации