Жилой комплекс Новый комплекс вилл Nineteen Riviera Lagoon с бассейнами и подземными гаражами, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ

Nineteen Riviera Lagoon – уникальный жилой проект, роскошный кластер вилл, расположенный в самом сердце одного из самых престижных районов города. Представьте себе идеальное место, где роскошь встречается с безмятежностью, а комфорт с элегантностью. Каждая вилла спроектирована с особым изыском и вниманием к деталям, что делает их настоящими шедеврами архитектуры. За этот проект отвечают знаменитые архитекторы La Casa, которые создали стильные и современные интерьеры. Всего планируется построить 19 отдельно стоящих вилл с 5-7 спальнями. Идеальный дом должен быть не только стильным, но и практичным. В этом проекте жители смогут выбирать из широкого ассортимента отделки интерьеров, включая стильный декор от известного итальянского бренда Versace или утонченный Riviera стиль в серых и бежевых тонах.
Ожидайте максимум удобства с преимуществами, которые включают в себя частный подземный гараж на 12 автомобилей, две мастер-спальни, два бассейна, а также кухни и зоны отдыха, идеально подходящие для приемов и семейных мероприятий. Кроме того, в каждой вилле предусмотрены гардеробные, ванные комнаты, личные сейфы, лифты и даже зимние сады для вашего уюта.
Удобства:
Рассрочка (50/50):
10% – первоначальный взнос (бронирование)
10% – через 30 дней после бронирования
5% – через 5 месяцев после бронирования
5% – через 9 месяцев после бронирования
5% – через 13 месяцев после бронирования
5% – через 17 месяцев после бронирования
5% – через 21 месяцев после бронирования
5% – через 25 месяцев после бронирования
50% – при передаче объекта (4 кв.2026).Расположение и объекты поблизости
Это место идеально подходит для тех, кто ищет баланс между городской жизнью и природной красотой, ведь рядом вас ждут ухоженные парки и детские игровые площадки, а также: