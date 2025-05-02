Жилой комплекс Новый комплекс вилл Nineteen Riviera Lagoon с бассейнами и подземными гаражами, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ

Nineteen Riviera Lagoon – уникальный жилой проект, роскошный кластер вилл, расположенный в самом сердце одного из самых престижных районов города. Представьте себе идеальное место, где роскошь встречается с безмятежностью, а комфорт с элегантностью. Каждая вилла спроектирована с особым изыском и вниманием к деталям, что делает их настоящими шедеврами архитектуры. За этот проект отвечают знаменитые архитекторы La Casa, которые создали стильные и современные интерьеры. Всего планируется построить 19 отдельно стоящих вилл с 5-7 спальнями. Идеальный дом должен быть не только стильным, но и практичным. В этом проекте жители смогут выбирать из широкого ассортимента отделки интерьеров, включая стильный декор от известного итальянского бренда Versace или утонченный Riviera стиль в серых и бежевых тонах.

Ожидайте максимум удобства с преимуществами, которые включают в себя частный подземный гараж на 12 автомобилей, две мастер-спальни, два бассейна, а также кухни и зоны отдыха, идеально подходящие для приемов и семейных мероприятий. Кроме того, в каждой вилле предусмотрены гардеробные, ванные комнаты, личные сейфы, лифты и даже зимние сады для вашего уюта.

Удобства:

Детская игровая площадка в парке;

Итальянский кухонный гарнитур;

Бассейн;

Лифты;

Широкий выбор отделки;

Сейф/хранилище для дорогостоящих коллекций;

Гараж на 12 машин.

Рассрочка (50/50):

10% – первоначальный взнос (бронирование)

10% – через 30 дней после бронирования

5% – через 5 месяцев после бронирования

5% – через 9 месяцев после бронирования

5% – через 13 месяцев после бронирования

5% – через 17 месяцев после бронирования

5% – через 21 месяцев после бронирования

5% – через 25 месяцев после бронирования

50% – при передаче объекта (4 кв.2026).

Расположение и объекты поблизости

Это место идеально подходит для тех, кто ищет баланс между городской жизнью и природной красотой, ведь рядом вас ждут ухоженные парки и детские игровые площадки, а также: