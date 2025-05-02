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Жилой комплекс Новая резиденция Augusta с бассейнами и зелеными зонами рядом со школами и медицинскими учреждениями, Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$257,877
08.05.2025
$257,877
07.05.2025
$258,767
;
9
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ID: 25882
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Откройте для себя идеальное сочетание современного ритма жизни и гармонии с природой в новом жилом проекте Augusta. Расположенное в непосредственной близости от бутиков, уютных кафе и ресторанов, это здание предлагает уникальную возможность жить в самом центре событий.

Проект включает в себя тщательно продуманные квартиры с 1-3 спальнями. Из окон открываются завораживающие виды на парк Town Square — сердце района, где можно расслабиться, устроить пикник или просто прогуляться в окружении природы. Пешеходные и велосипедные дорожки опоясывают территорию, что создает идеальные условия для активного отдыха. Район буквально пропитан ощущением свободы и движения, ведь здесь есть всё — от беговых маршрутов до зон для катания на скейтборде и серф-симуляторов.

Для семей с детьми проект предлагает безопасные и разнообразные детские игровые площадки, а также бассейны, где можно с удовольствием провести жаркие дни. Спортивная инфраструктура представлена на высшем уровне: полностью оборудованный фитнес-клуб, баскетбольная и футбольная площадки, теннисный корт и даже корт для падел-тенниса. Для резидентов с питомцами обустроен отдельный парк для их выгула. Поблизости находятся школы и медицинские учреждения, а зона барбекю станет отличным местом для вечеров в кругу семьи и друзей, создавая атмосферу уюта и общения.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая и велодорожки
  • Детская игровая площадка
  • Футбольное поле
  • Теннисный и падел корты
  • Парк для выгула собак
  • Фитнес клуб
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.

Рассрочка (50/50)

Особенности квартир

Кухонная техника немецкого производства

Расположение и объекты поблизости

Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк — идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.

  • District 2020 – 20 минут
  • Dubai Hills Mall — 20 минут
  • Burj Al Arab — 24 минуты
  • DWC Airport — 25 минут
  • Dubai Intl Airport — 28 минут
  • Dubai Mall — 29 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Augusta с бассейнами и зелеными зонами рядом со школами и медицинскими учреждениями, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$257,877
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DDA Real Estate
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