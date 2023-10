Дубай, ОАЭ

от €5,58 млн

325 м² 1

Сдача в: 2025

Orla Dorchester Collection by Omniyat — резиденции с пятизвездочным сервисом на полумесяце Пальмы Джумейра. Непрерывный 270-градусный вид из бассейна на небоскребы Дубая и бирюзовые воды Персидского залива делает этот комплекс поистине уникальным местом для жизни. ⠀ ОСОБЕННОСТИ Апартаменты в Orla Residences предлагают лучшие удобства и сервис пятизвездочного отеля. Здесь каждый житель сможет в полной мере прочувствовать индивидуальный подход персонала, насладиться уединением и повышенным уровнем комфорта. ⠀ Жителям будут доступны исключительные удобства. В их числе: ⠀ пляжный клуб для резидентов; большой бескрайний бассейн; детский и взрослый бассейны; фитнес-центр; студия йоги; многофункциональный зал; спа-центр; салон по уходу за животными; библиотечный и сигарный лаунжи; кинотеатр. ⠀ АРХИТЕКТУРА И ПЛАНИРОВКИ Образец элегантного стиля и роскоши. Гармоничный дизайн комплекса сочетается с богатым природным ландшафтом. Благодаря удобному расположению проекта каждая из резиденций Orla буквально парит над курортом и мерцающим морем. Здесь представлено множество вариантов квартир, соответствующих индивидуальным желаниям каждого жителя. Они располагаются как на одном, так и на двух этажах, что обеспечивает наилучшее использование каждого жилого пространства. ⠀ Жилье в Orla Residences делится на апартаменты, дуплексы, симплексы и так называемые «небесные дворцы» – в общей сложности 86 уникальных резиденций. Квартиры в строящемся ЖК Orla Residences по цене застройщика будут иметь от двух до четырех спален. ⠀ Площади жилых единиц в Orla Residences: ⠀ апартаменты с двумя спальнями – от 260 до 390 м²; симплексы с тремя и четырьмя спальнями – от 307 до 975 м²; дуплексы с тремя спальнями – от 260 до 975 м²; небесные дворцы «sky palaces» – от 1579 до 2044 м². Проект расположен на берегу моря, в районе Palm Jumeirah, на вершине рукотворного острова, называемой полумесяцем, на участке площадью около 3 га. В жилом комплексе также предусмотрена двухуровневая парковка. Жители смогут наслаждаться 270-градусным обзором и потрясающими видами на город и Персидский залив. ⠀ ЛОКАЦИЯ Расположен в окружении отелей премиум-класса в районе Рalm Jumeirah Orla Dorchester Collection имеет шикарное расположение на изгибе острова Palm Jumeirah. В этом районе располагаются самые лучшие в мире отели, развлекательные и торговые объекты. Достопримечательности рядом – Lost Chambers Aquarium, Aquaventure Waterpark, The View at The Palm, а также парк Al Ittihad с 60 разновидностями растений и деревьев. ⠀ ИНВЕСТИЦИИ Orla Residences – во всех смыслах уникальный проект, достоинства которого нельзя переоценить. Застройщик предлагает не просто жилье, а полноценный курортный образ жизни с удобствами мирового уровня и незабываемым видом на море. ⠀ При условии сдачи недвижимости в аренду на острове доходность может составлять от 3,7 до 5,5% в год. Инвестиции в недвижимость от застройщика Omniyat в Дубае уже доступны на нашем сайте. Оставьте заявку для получения консультации или индивидуального подбора объекта. ⠀ Проект будет полностью завершен и передан в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года. После завершения строительства Orla Residences станет одной из жемчужин острова Palm Jumeirah и неотъемлемой частью рынка недвижимости премиум-класса в Дубае. ⠀ ⠀ Для получения подробной информации о ценах, планировках, рассрочке и любых других вопросов об ORLA, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по недвижимости.