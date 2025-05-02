Жилой комплекс Двухуровневые пентхаусы в новой резиденции The Chedi Private Residences с бассейном, ресторанами и обслуживанием, Al Barsha, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в The Chedi Private Residences, первый в мире независимый жилой проект под легендарным брендом The Chedi.
Коллекция резиденций включает апартаменты и дуплексы с панорамными террасами. Просторные апартаменты с 2-4 спальнями наполнены светом благодаря панорамным окнам высотой 3,2 метра, а открытые сады и террасы шириной 5 метров дарят уединение среди облаков.
Расположенные на Шейх-Заед-Роуд, величественные резиденции возвышаются на 240 метров над городом, раскрывая перед жителями потрясающие панорамные виды.
The Chedi Private Residences предлагает три уровня премиальных удобств, превращая повседневность в удовольствие. Ground Social – элегантные рестораны и лаунж-зоны для жителей, создающие атмосферу приватного клуба. Resort Social – оазис отдыха с бассейном длиной 60 метров, спа-комплексом, фитнес-центром, кинотеатром для владельцев, частными падел-кортами и уникальным клубом для детей с зонами для активных и творческих занятий. Sky Social – эксклюзивное пространство на высоте 240 метров, где расположены инфинити-бассейн для взрослых, бар и панорамные зоны отдыха.
Жители The Chedi Private Residences получают доступ к уникальному уровню обслуживания.
Удобства:
Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.
Рассрочка (60/40, 65/35)Удобства и оснащение в доме