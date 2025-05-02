Жилой комплекс Двухуровневые пентхаусы в новой резиденции The Chedi Private Residences с бассейном, ресторанами и обслуживанием, Al Barsha, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в The Chedi Private Residences, первый в мире независимый жилой проект под легендарным брендом The Chedi.

Коллекция резиденций включает апартаменты и дуплексы с панорамными террасами. Просторные апартаменты с 2-4 спальнями наполнены светом благодаря панорамным окнам высотой 3,2 метра, а открытые сады и террасы шириной 5 метров дарят уединение среди облаков.

Расположенные на Шейх-Заед-Роуд, величественные резиденции возвышаются на 240 метров над городом, раскрывая перед жителями потрясающие панорамные виды.

The Chedi Private Residences предлагает три уровня премиальных удобств, превращая повседневность в удовольствие. Ground Social – элегантные рестораны и лаунж-зоны для жителей, создающие атмосферу приватного клуба. Resort Social – оазис отдыха с бассейном длиной 60 метров, спа-комплексом, фитнес-центром, кинотеатром для владельцев, частными падел-кортами и уникальным клубом для детей с зонами для активных и творческих занятий. Sky Social – эксклюзивное пространство на высоте 240 метров, где расположены инфинити-бассейн для взрослых, бар и панорамные зоны отдыха.

Жители The Chedi Private Residences получают доступ к уникальному уровню обслуживания.

Удобства:

Открытые террасы и сады

Клубные рестораны и лаунж-зоны для жителей

Бассейн

Фитнес-центр с тренажерным залом

Спа

Падел-корты

Беговая дорожка

Зона барбекю

Кинотеатр

Детский клуб с игровыми зонами

Услуги консьержа 24/7, персональный дворецкий

Обслуживание (уборка, уход за растениями, организация мероприятий, обслуживание дома)

Привилегированный доступ ко всем отелям и курортам The Chedi

Эксклюзивное мобильное приложение для бронирования услуг

Парковка с услугами швейцара и носильщика

Безопасность 24/7

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка (60/40, 65/35)

Натуральный травертин

Кухни Pedini с техникой Miele

Инновационные умные зеркала в ванных комнатах и сантехника премиальных брендов Kohler и Hansgrohe

Шейх-Зайед-Роад - 1 минута

Пляжи - 5 минут

Гольф-клуб - 5 минут

Mall of the Emirates - 6 минут

Дубай Марина - 6 минут

Пальма Джумейра - 10 минут

Бурдж-аль-Араб - 10 минут

Даунтаун Дубай - 15 минут

Международный аэропорт Дубай - 20 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости