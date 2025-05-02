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  3. Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Barari Lagoons с бассейнами и зелёными зонами рядом с американской школой и Global Village, район Majan, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Barari Lagoons с бассейнами и зелёными зонами рядом с американской школой и Global Village, район Majan, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$408,312
18.05.2025
$408,312
17.05.2025
$406,806
16.05.2025
$407,078
14.05.2025
$410,354
13.05.2025
$405,978
11.05.2025
$405,103
10.05.2025
$406,456
09.05.2025
$403,155
08.05.2025
$401,687
07.05.2025
$403,077
14.04.2025
$401,269
13.04.2025
$401,504
12.04.2025
$402,999
11.04.2025
$412,109
10.04.2025
$413,788
09.04.2025
$415,864
08.04.2025
$415,607
06.04.2025
$415,852
05.04.2025
$412,064
04.04.2025
$417,568
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ID: 22318
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In CRM: 2396182
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Barari Lagoons — место, где каждый день превращается в праздник, а ваша мечта о гармонии с природой становится реальностью. Ландшафтный дизайн проекта создан для того, чтобы вы могли наслаждаться спокойствием природы, в то время как все необходимое для комфортной жизни будет у вас под рукой.

Barari Lagoons — это ваш личный оазис, где современные удобства сливаются с природной красотой, создавая уникальное пространство для жизни. Просторные студии и квартиры с частными бассейнами и современными удобствами станут идеальным местом для отдыха и восстановления сил. Представьте, как вы наслаждаетесь утренним кофе на балконе с видом на зелень или проводите теплый вечер у бассейна, окруженного благоухающими растениями.

Этот проект предлагает не только роскошные резиденции, но и спектр первоклассных удобств. Начните свой день с занятия йогой на свежем воздухе, затем отправляйтесь в тренажерный зал, который вдохновляет на достижения. А по вечерам собирайтесь с близкими на барбекю, насладитесь вкусной едой и непринужденной атмосферой. Вам доступны современные фитнес-центры, детские игровые зоны и великолепные общественные пространства, где каждый найдет занятие по душе. Вечерние прогулки по ухоженным аллеям и отдых у прудов с рыбками станут для вас настоящей отдушиной после тяжелого дня.

В Barari Lagoons вы сможете ощутить уникальное слияние природы и современности. Здесь каждый день наполняется смыслом, а ваши мечты становятся реальностью.

Удобства:

  • Большое количество зеленых насаждений
  • Частный бассейн
  • Детские игровые площадки
  • Зоны для йоги
  • Тренажерный и фитнес залы

Окончание строительства - 2028 год.

Удобства и оснащение в доме

С кухонной техникой и встроенным гардеробом.

Расположение и объекты поблизости

Район Majan в Дубае предлагает множество привлекательных преимуществ для жителей и инвесторов. Он расположен в удобной транспортной доступности, что обеспечивает легкий доступ к основным магистралям и важным районам города, таким как Downtown Dubai и Dubai Marina. Majan славится своей развитой инфраструктурой, которая включает в себя школы, торговые центры, медицинские учреждения и парки, что делает его идеальным для семейной жизни. Экологическая обстановка района также является его сильной стороной — наличие зеленых насаждений и парков способствуют созданию комфортной атмосферы для жизни.

  • Dunecrest American School – 5 минут
  • Global Village – 10 минут
  • IMG World of Adventures – 10 минут
  • Dubai Miracle Garden – 15 минут
  • Dubai Mall – 20 минут
  • Dubai International Airport – 20 минут
  • Mall Of Emirates - 25 минут
  • Burj Al Arab - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Barari Lagoons с бассейнами и зелёными зонами рядом с американской школой и Global Village, район Majan, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$408,312
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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