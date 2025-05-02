Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Barari Lagoons с бассейнами и зелёными зонами рядом с американской школой и Global Village, район Majan, Дубай

Добро пожаловать в Barari Lagoons — место, где каждый день превращается в праздник, а ваша мечта о гармонии с природой становится реальностью. Ландшафтный дизайн проекта создан для того, чтобы вы могли наслаждаться спокойствием природы, в то время как все необходимое для комфортной жизни будет у вас под рукой.

Barari Lagoons — это ваш личный оазис, где современные удобства сливаются с природной красотой, создавая уникальное пространство для жизни. Просторные студии и квартиры с частными бассейнами и современными удобствами станут идеальным местом для отдыха и восстановления сил. Представьте, как вы наслаждаетесь утренним кофе на балконе с видом на зелень или проводите теплый вечер у бассейна, окруженного благоухающими растениями.

Этот проект предлагает не только роскошные резиденции, но и спектр первоклассных удобств. Начните свой день с занятия йогой на свежем воздухе, затем отправляйтесь в тренажерный зал, который вдохновляет на достижения. А по вечерам собирайтесь с близкими на барбекю, насладитесь вкусной едой и непринужденной атмосферой. Вам доступны современные фитнес-центры, детские игровые зоны и великолепные общественные пространства, где каждый найдет занятие по душе. Вечерние прогулки по ухоженным аллеям и отдых у прудов с рыбками станут для вас настоящей отдушиной после тяжелого дня.

В Barari Lagoons вы сможете ощутить уникальное слияние природы и современности. Здесь каждый день наполняется смыслом, а ваши мечты становятся реальностью.

Удобства:

Большое количество зеленых насаждений

Частный бассейн

Детские игровые площадки

Зоны для йоги

Тренажерный и фитнес залы

Окончание строительства - 2028 год.

Удобства и оснащение в доме

С кухонной техникой и встроенным гардеробом.

Расположение и объекты поблизости

Район Majan в Дубае предлагает множество привлекательных преимуществ для жителей и инвесторов. Он расположен в удобной транспортной доступности, что обеспечивает легкий доступ к основным магистралям и важным районам города, таким как Downtown Dubai и Dubai Marina. Majan славится своей развитой инфраструктурой, которая включает в себя школы, торговые центры, медицинские учреждения и парки, что делает его идеальным для семейной жизни. Экологическая обстановка района также является его сильной стороной — наличие зеленых насаждений и парков способствуют созданию комфортной атмосферы для жизни.