Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции у воды Villa del Divos с бассейнами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Эксклюзивный жилой комплекс расположен в одной из самых престижных локаций Dubai Island. Проект предлагает вам редкую возможность стать владельцем резиденции на первой береговой линии, где великолепный дизайн сочетается с уединением и природной гармонией. Villa del DIVOS – это воплощение современного элитного образа жизни. Вас ждет уникальная архитектура, вдохновленная природой, высокие потолки, панорамные окна, из которых открываются потрясающие виды на лазурные воды Арабского залива. Здесь каждый вечер наполнен теплотой золотых закатов над бескрайним горизонтом.

К приобретению предлагаются элегантные апартаменты с 1-3 спальнями, а также 3-спальные дуплексы и роскошные 4-спальные пентхаусы, которые спроектированы с учетом высочайших стандартов комфорта и эстетики. Итальянский мрамор, встроенные гардеробы с внутренней подсветкой, бытовая техника SMEG, ванные комнаты с отделкой от дизайнера Тома Диксона и сантехникой бренда Antonio Lupi – каждая деталь продумана до мелочей, создавая ощущение абсолютного совершенства.

На территории Villa del DIVOS находится широкий спектр эксклюзивных удобств. Пейзажные инфинити-бассейны с панорамным видом на море, фитнес-центр с лучшим оборудованием Technogym для достижения максимального результата, открытая терраса с садом и зоной барбекю – для теплых встреч с семьей и друзьями, а также зона для йоги, спа, сауна и криотерапия. Кинотеатр под открытым небом и клубный лаунж идеально подойдут для ярких впечатлений и незабываемых вечеров. Резиденты получают доступ к эксклюзивному пляжному клубу, который откроется в 2027 году, что предполагает частный пляж, изысканные рестораны и роскошную атмосферу.

Удобства:

Инфинити-бассейн

Фитнес-центр с оборудованием Technogym

Дизайнерские решения от Тома Диксона

Терраса с садом

Зона барбекю

Кинотеатр под открытым небом

Пляжный клуб

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка (35/65)

Особенности квартир

Входит кухня, техника Smeg

Расположение и объекты поблизости

Всего в 20 минутах езды – Downtown Dubai, Business Bay, DIFC, рестораны с мишленовскими звездами и крупнейшие торговые центры. Здесь вы можете наслаждаться динамичной городской жизнью, оставаясь в атмосфере уединения и в гармонии с природой.