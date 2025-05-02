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Жилой комплекс Новая резиденция Dawn с бассейном и детскими площадками, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$546,238
18.05.2025
$546,238
17.05.2025
$544,220
16.05.2025
$544,585
14.05.2025
$548,970
13.05.2025
$543,116
11.05.2025
$541,945
10.05.2025
$543,757
09.05.2025
$539,340
08.05.2025
$537,379
07.05.2025
$539,231
14.04.2025
$536,809
13.04.2025
$537,123
12.04.2025
$539,130
11.04.2025
$551,311
10.04.2025
$553,558
09.04.2025
$556,342
08.04.2025
$555,995
06.04.2025
$556,320
05.04.2025
$551,252
04.04.2025
$558,622
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13
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ID: 22511
ID новостройки на Realting
In CRM: 2409657
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Binghatti Dawn - это уникальный комплекс, расположенный в Jumeirah Village Circle. Проект предлагает 95 изысканных резиденций, которые отличаются современными дизайнерскими решениями. Каждая квартира – это произведение искусства: безупречное внимание к деталям, высококачественные отделочные материалы и стильный интерьер. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями.

При оформлении интерьера квартиры ключевую роль играет меблировка, которая включает в себя не только мебель, но и бытовую технику, необходимую для комфортного проживания. В стоимость включены: холодильник, стиральная машина, духовка и микроволновая печь. Кроме того, существует возможность меблировки за дополнительную стоимость.

Проект Dawn by Binghatti предлагает своим жителям удобства, которые создают атмосферу комфорта и уюта. В центре внимания находится великолепный бассейн, который является настоящим оазисом для отдыха. Здесь можно насладиться солнечными днями, а вечером — расслабиться под звездами и погрузиться в мир безмятежности. Фитнес-центр, оснащенный современными тренажерами и зонами для групповых занятий, приглашает всех, кто ценит активный образ жизни. Здесь каждый найдет подходящее для себя занятие — будь то силовые тренировки, йога или кардионагрузки. Для семей с детьми предусмотрены прекрасно оборудованные игровые площадки, где малыши могут весело проводить время, развиваться и общаться со сверстниками. Безопасные пространства для игр создают идеальные условия для творчества и физической активности, обеспечивают родителям спокойствие. Уютное лобби стильно оформлено и оборудовано удобными диванами и изысканным декором.

Удобства:

  • Бассейн
  • Фитнес-центр
  • Детские игровые площадки
  • Уютное лобби

Рассрочка (70/30)

Особенности квартир

Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, духовка, микроволновая печь) входит в стоимость.

Возможна меблировка за доп.стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.

  • Dubai Hills Mall - 6 минут
  • Burj Khalifa - 17 минут
  • Dubai Marina - 20 минут
  • Dubai Int. Airport - 24 минуты
  • IMG World - 23 минуты
  • Global Village - 23 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новая резиденция Dawn с бассейном и детскими площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$546,238
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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