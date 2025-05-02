Жилой комплекс Новая резиденция Dawn с бассейном и детскими площадками, JVC, Дубай, ОАЭ

Binghatti Dawn - это уникальный комплекс, расположенный в Jumeirah Village Circle. Проект предлагает 95 изысканных резиденций, которые отличаются современными дизайнерскими решениями. Каждая квартира – это произведение искусства: безупречное внимание к деталям, высококачественные отделочные материалы и стильный интерьер. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями.

При оформлении интерьера квартиры ключевую роль играет меблировка, которая включает в себя не только мебель, но и бытовую технику, необходимую для комфортного проживания. В стоимость включены: холодильник, стиральная машина, духовка и микроволновая печь. Кроме того, существует возможность меблировки за дополнительную стоимость.

Проект Dawn by Binghatti предлагает своим жителям удобства, которые создают атмосферу комфорта и уюта. В центре внимания находится великолепный бассейн, который является настоящим оазисом для отдыха. Здесь можно насладиться солнечными днями, а вечером — расслабиться под звездами и погрузиться в мир безмятежности. Фитнес-центр, оснащенный современными тренажерами и зонами для групповых занятий, приглашает всех, кто ценит активный образ жизни. Здесь каждый найдет подходящее для себя занятие — будь то силовые тренировки, йога или кардионагрузки. Для семей с детьми предусмотрены прекрасно оборудованные игровые площадки, где малыши могут весело проводить время, развиваться и общаться со сверстниками. Безопасные пространства для игр создают идеальные условия для творчества и физической активности, обеспечивают родителям спокойствие. Уютное лобби стильно оформлено и оборудовано удобными диванами и изысканным декором.

Удобства:

Бассейн

Фитнес-центр

Детские игровые площадки

Уютное лобби

Рассрочка (70/30)

Особенности квартир

Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, духовка, микроволновая печь) входит в стоимость.

Возможна меблировка за доп.стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.