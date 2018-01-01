Современные апартаменты с частными бассейнами, в многоэтажном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €488,812

29–186 м² 4

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Уникальная квартира прямо на берегу Персидского залива с видом на море! Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Жилой Комплекс расположен на берегу Персидского залива. На данный момент является самым высоким жилым комплексом. Первая башня, возвышающаяся в новом жилом районе Dubai Maritime City, ANWA - это место, где вы можете отключиться и при этом оставаться в центре всего происходящего. Из всех апартаментов открывается вид на море. Жителям Anwa by Omniyat будут доступны бассейн, спортивный зал, сады для занятий спортом и комфортного отдыха. ПЛЮСЫ И УДОБСТВА: - пейзажный бассейн; - детская игровая площадка и бассейн; - терраса с подогревом; - красивые ландшафтные сады; - детская игровая зона; - пристань для яхт. ПЛЮСЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ: - 15 минут до центра Дубая; - 25 минут до Дубай Марина; - 15 минут до аэропорта. Недалеко от Anwa by Omniyat в других секторах полуострова расположены морская академия, музей, центр океанографии. Также на полуострове развит активный отдых, включающий дайвинг, яхт-спорт и другие развлечения. В шаговой доступности находится пляж и набережная. До ближайших школ, детских садов, медицинских учреждений можно доехать на автомобиле за несколько минут. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!