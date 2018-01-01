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Современные апартаменты с частными бассейнами, в многоэтажном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€219,545
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О комплексе

Проект оборудован студиями, апартаментами с 1 и 2 спальнями и бассейном. Эта инновационная дизайнерская разработка от Samana Developers предлагает 3 подиума с удобствами и 16-этажный фасад. Каждый аспект резиденции был тщательно продуман, чтобы создать гармоничную и современную жилую среду, что делает его знаковой достопримечательностью JVC. Близость проекта к Шейх Заед Роуд обеспечивает быстрое сообщение с оживленными центрами города.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: баскетбольная площадка; открытый кинотеатр; парная и сауна; джакузи; магазины.

Расположение и объекты поблизости

JVC — комфортный зелёный район, популярный среди экспатов, c большим выбором школ, детских садов, множеством парков, супермаркетов и клиник.

В 5-10 минутах езды - школа JSS International School, торговые центры Dubai Marina, Dubai Hills, Circle Mall, Global Village, сад Dubai Miracle Garden. Также от комплекса легко добраться до знаменитого небоскрёба Бурдж-Халифа, ТЦ Dubai Mall, станции метро Garden.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Современные апартаменты с частными бассейнами, в многоэтажном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€219,545
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