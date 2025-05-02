Жилой комплекс Новый комплекс W Residences со спа-зоной и круглосуточной охраной рядом с автомагистралями, Jumeirah Lakes Towers, Дубай, ОАЭ

В сердце динамичного Дубая, где встречаются энергия мирового уровня и повышенный комфорт, расположены резиденции, вдохновленные духом Нью-Йорка. Эти уникальные апартаменты предлагают стиль жизни, который соединяет музыку, моду, дизайн и кулинарное искусство.

Каждое пространство здесь выполнено с изысканным вкусом, что подчеркивает смелый дизайн. Интерьеры, разработанные LW Design, излучают современную элегантность, с высокими потолками и обилием естественного света. Каждая резиденция имеет собственные балконы. Кухни здесь не только стильные, но и функциональные: шкафы из дубового дерева и премиальная бытовая техника Smeg создают идеальные условия для повседневного удобства. Интерьер спальни выполнен в мягких тонах. В ванных комнатах гармонично сочетаются современная роскошь и минимализм: ванны, столешницы из мраморной керамики и матовые черные смесители делают их поистине уникальными.

В жилом комплексе вам предложен широкий спектр удобств, которые сделают вашу жизнь максимально комфортной и беззаботной. Каждое утро вы можете начинать с лёгкостью, зная, что на ваше усмотрение доступны услуги по организации частных авиарейсов, а также все необходимое для комфортного передвижения, включая транспортировку до аэропорта или по городу. Если вы планируете шопинг, сотрудники комплекса готовы предоставить вам всю необходимую информацию о лучших магазинах и торговых центрах, чтобы сделать ваши покупки приятными и удобными.

Безопасность вашего дома и вашего комфорта обеспечивается круглосуточной охраной, что позволяет вам не переживать о своей безопасности и наслаждаться каждым моментом жизни. Дополнительно, услуги портье и консьержа всегда готовы помочь вам в решении любых вопросов.

Удобства

детские площадки

фитнес на свежем воздухе

студии йоги и пилатеса

тренажерный зал

спа

сауна и парная

многофункциональные пространства

зоны отдыха

зоны барбекю

переговорные

различные услуги

круглосуточная охрана

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Удобства и оснащение в доме

Без мебели, с бытовой техникой.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Lakes Towers (JLT) в Дубае — это динамичный район, идеально подходящий для жилого проекта. Одним из основных преимуществ JLT является его стратегическое расположение: район находится в непосредственной близости к основным автомагистралям и станции метро, что обеспечивает легкий доступ к другим районам города. Разнообразие удобств, включая магазины, кафе, рестораны и фитнес-центры, делают жизнь в JLT комфортной и удобной. Потрясающие виды на озера и небоскребы создают уникальную атмосферу, а наличие зеленых зон и прогулочных маршрутов способствует активному отдыху на свежем воздухе.