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  3. Жилой комплекс Новый комплекс W Residences со спа-зоной и круглосуточной охраной рядом с автомагистралями, Jumeirah Lakes Towers, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс W Residences со спа-зоной и круглосуточной охраной рядом с автомагистралями, Jumeirah Lakes Towers, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,05 млн
18.05.2025
$1,05 млн
17.05.2025
$1,05 млн
16.05.2025
$1,05 млн
14.05.2025
$603,408
13.05.2025
$596,974
11.05.2025
$595,687
10.05.2025
$597,679
09.05.2025
$592,825
08.05.2025
$590,668
07.05.2025
$592,704
14.04.2025
$590,042
13.04.2025
$590,388
12.04.2025
$592,593
11.04.2025
$605,983
10.04.2025
$608,452
09.04.2025
$611,513
08.04.2025
$611,131
06.04.2025
$611,489
05.04.2025
$605,918
04.04.2025
$614,018
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22325
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395970
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Jumeirah Lakes Towers (~ 400 м)

О комплексе

В сердце динамичного Дубая, где встречаются энергия мирового уровня и повышенный комфорт, расположены резиденции, вдохновленные духом Нью-Йорка. Эти уникальные апартаменты предлагают стиль жизни, который соединяет музыку, моду, дизайн и кулинарное искусство.

Каждое пространство здесь выполнено с изысканным вкусом, что подчеркивает смелый дизайн. Интерьеры, разработанные LW Design, излучают современную элегантность, с высокими потолками и обилием естественного света. Каждая резиденция имеет собственные балконы. Кухни здесь не только стильные, но и функциональные: шкафы из дубового дерева и премиальная бытовая техника Smeg создают идеальные условия для повседневного удобства. Интерьер спальни выполнен в мягких тонах. В ванных комнатах гармонично сочетаются современная роскошь и минимализм: ванны, столешницы из мраморной керамики и матовые черные смесители делают их поистине уникальными.

В жилом комплексе вам предложен широкий спектр удобств, которые сделают вашу жизнь максимально комфортной и беззаботной. Каждое утро вы можете начинать с лёгкостью, зная, что на ваше усмотрение доступны услуги по организации частных авиарейсов, а также все необходимое для комфортного передвижения, включая транспортировку до аэропорта или по городу. Если вы планируете шопинг, сотрудники комплекса готовы предоставить вам всю необходимую информацию о лучших магазинах и торговых центрах, чтобы сделать ваши покупки приятными и удобными.

Безопасность вашего дома и вашего комфорта обеспечивается круглосуточной охраной, что позволяет вам не переживать о своей безопасности и наслаждаться каждым моментом жизни. Дополнительно, услуги портье и консьержа всегда готовы помочь вам в решении любых вопросов.

Удобства

  • детские площадки
  • фитнес на свежем воздухе
  • студии йоги и пилатеса
  • тренажерный зал
  • спа
  • сауна и парная
  • многофункциональные пространства
  • зоны отдыха
  • зоны барбекю
  • переговорные
  • различные услуги
  • круглосуточная охрана

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Удобства и оснащение в доме

Без мебели, с бытовой техникой.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Lakes Towers (JLT) в Дубае — это динамичный район, идеально подходящий для жилого проекта. Одним из основных преимуществ JLT является его стратегическое расположение: район находится в непосредственной близости к основным автомагистралям и станции метро, что обеспечивает легкий доступ к другим районам города. Разнообразие удобств, включая магазины, кафе, рестораны и фитнес-центры, делают жизнь в JLT комфортной и удобной. Потрясающие виды на озера и небоскребы создают уникальную атмосферу, а наличие зеленых зон и прогулочных маршрутов способствует активному отдыху на свежем воздухе.

  • Sheikh Zayed Road - 2 минуты
  • Dubai Marina Mall - 7 минут
  • Dubai Marina – 9 минут
  • Ibn Battuta Mall – 10 минут
  • Dubai Mall – 20 минут
  • Al Maktoum Int. Airport – 30 минут
  • Dubai Int. Airport – 30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новый комплекс W Residences со спа-зоной и круглосуточной охраной рядом с автомагистралями, Jumeirah Lakes Towers, Дубай, ОАЭ
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от
$1,05 млн
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