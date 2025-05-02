Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ

Окунитесь в мир современного комфорта и элегантности с Lume Residence — 20-этажным жилым комплексом, расположенным в одном из самых динамично развивающихся районов Дубая — Jumeirah Village Circle (JVC). Проект сочетает в себе выгодную инвестицию, идеальное расположение и высокий уровень комфорта. К приобретению предлагаются студии, а также апартаменты с 1 -2 спальнями. Высокие потолки (3 м.) создают ощущение свободы, а большие панорамные окна наполняют пространство естественным светом и открывают потрясающие виды на городской ландшафт.

Резиденты смогут насладиться современным клубным домом, где можно работать, общаться и отдыхать в уютной атмосфере. Бассейн станет вашим личным оазисом в жаркие дни, а зоны отдыха и барбекю — идеальным местом для встреч с друзьями и близкими. Для любителей спорта предусмотрены открытый фитнес-зал, где можно заниматься на свежем воздухе, площадка для паддл-тенниса и просторная территория для проведения мероприятий, где можно наслаждаться жизнью в кругу единомышленников.

Удобства:

Клубный дом

Бассейн

Падел-корт

Спортивная площадка

Оборудованное пространство для мероприятий на открытом воздухе

Зоны отдыха и барбекю

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40)

Особенности квартир

В стоимость входит кухонная техника и сантехника

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Circle — это один из самых востребованных жилых районов Дубая, идеально подходящий для комфортной жизни и инвестиций. Здесь гармонично сочетаются развитая инфраструктура, близость к бизнес-центрам и основным достопримечательностям города, а также уютная атмосфера частного жилого квартала. В округе расположены лучшие школы, торговые центры, рестораны, парки и зоны для активного отдыха.