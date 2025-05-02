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Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$181,714
14.04.2025
$180,591
13.04.2025
$180,697
12.04.2025
$181,370
11.04.2025
$185,470
10.04.2025
$186,226
09.04.2025
$187,160
08.04.2025
$187,044
06.04.2025
$187,155
05.04.2025
$185,450
04.04.2025
$187,927
03.04.2025
$190,011
02.04.2025
$189,612
01.04.2025
$189,183
30.03.2025
$184,396
29.03.2025
$185,772
28.03.2025
$186,450
27.03.2025
$185,797
26.03.2025
$185,681
25.03.2025
$185,046
24.03.2025
$184,413
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6
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25210
ID новостройки на Realting
In CRM: 2430171
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Окунитесь в мир современного комфорта и элегантности с Lume Residence — 20-этажным жилым комплексом, расположенным в одном из самых динамично развивающихся районов Дубая — Jumeirah Village Circle (JVC). Проект сочетает в себе выгодную инвестицию, идеальное расположение и высокий уровень комфорта. К приобретению предлагаются студии, а также апартаменты с 1 -2 спальнями. Высокие потолки (3 м.) создают ощущение свободы, а большие панорамные окна наполняют пространство естественным светом и открывают потрясающие виды на городской ландшафт.

Резиденты смогут насладиться современным клубным домом, где можно работать, общаться и отдыхать в уютной атмосфере. Бассейн станет вашим личным оазисом в жаркие дни, а зоны отдыха и барбекю — идеальным местом для встреч с друзьями и близкими. Для любителей спорта предусмотрены открытый фитнес-зал, где можно заниматься на свежем воздухе, площадка для паддл-тенниса и просторная территория для проведения мероприятий, где можно наслаждаться жизнью в кругу единомышленников.

Удобства:

  • Клубный дом
  • Бассейн
  • Падел-корт
  • Спортивная площадка
  • Оборудованное пространство для мероприятий на открытом воздухе
  • Зоны отдыха и барбекю

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40)

Особенности квартир

В стоимость входит кухонная техника и сантехника

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Circle — это один из самых востребованных жилых районов Дубая, идеально подходящий для комфортной жизни и инвестиций. Здесь гармонично сочетаются развитая инфраструктура, близость к бизнес-центрам и основным достопримечательностям города, а также уютная атмосфера частного жилого квартала. В округе расположены лучшие школы, торговые центры, рестораны, парки и зоны для активного отдыха.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$181,714
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DDA Real Estate
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