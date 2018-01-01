Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 3 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24.
Удобства и фасилиты;
- 3 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- БУА; 1292 кв
- Зона магазина
- Балкон / Терраса
- затонувшее сиденье
- Бассейн
- Кабанас
- Кинотеатр
- Детская игровая площадка
- Зал для вечеринок
- Лифт, Лобби и Зона ожидания
- Приемная зона
- Центр здравоохранения
- Сквош
- джакузи
- Шахматная зона
- Мультимедийная игровая зона
- Боулинг
- Billairds
- Joggin, Running & Cycling track
- Крытая зона для гольфа
- Бизнес-центр и библиотека
- Настольный теннис
- Супермаркет и Торговая зона
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Школа и Институт
- Фитнес-центр
- Зона йоги и медитации
Соседство поблизости;
- Высоты Победы; 1,5 км
- Спортивный Город; 1,7 км
- Jumeirah Village Triangle; 2,5 км
- Мотор Сити; 2,7 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Jumeirah Village Triangle. известный как Belmont Residence от Ellington Properties
План оплаты;
Авансовый платеж – 20%
Во время строительства – 50%
На передачу – 30%
Удобства и удобства;
1 спальня
2 ванны
без мебели
BUA; 828 кв.
Прачечная
Порошковая комната
Балкон / Терраса
Лифт, Лобби и Зона ожидания
Приемная зона
Столовая и Розничная зона
Ресторан и Кафе
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Баскетбол и теннисный корт
Спа и Сауна
Пляжный волейбол
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Школа и Институт
Доступ к пляжу
Торговая и супермаркетная зона
Йога и Медитация
Соседство поблизости;
Город производства Дубая – 1,3 км
Высоты Победы – 1,5 км
Источники – 2,1 км
Спорт Сити – 2,2 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE.
Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ, Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби.
Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха.
Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах:
- Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков;
- Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами.
Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах.
5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences:
- инфинити-бассейн;
- велнес-зона с тренажерным залом и сауной;
- студия йоги и пилатеса;
- зоны для медитаций;
- Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции;
- Creativité Room - крытая детская игровая зона;
- лаунж-зона с соковым баром и бассейном;
- Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом;
- Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения.
Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг:
- система “умный дом”;
- прачечная и химчистка;
- уборка дома;
- спа и груминг для домашних животных;
- бесплатная доставка продуктов;
- услуги курьера;
- предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи;
- помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов;
- кейтеринг и планирование мероприятий;
- персональный тренер по фитнесу;
- консультант по искусству;
- круглосуточная служба консьержей;
- услуги парковщика, швейцара и посыльного.