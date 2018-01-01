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Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€301,497
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10
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О комплексе

Предлагаются современные меблированные апартаменты.

Резиденция располагает бассейном, деткой площадкой, зоной барбекю, тренажерным залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Джумейра Бич - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€301,497
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Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 3 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24. Удобства и фасилиты; - 3 спальни - 3 ванны - без мебели  - БУА; 1292 кв  - Зона магазина  - Балкон / Терраса  - затонувшее сиденье - Бассейн - Кабанас  - Кинотеатр  - Детская игровая площадка - Зал для вечеринок - Лифт, Лобби и Зона ожидания - Приемная зона - Центр здравоохранения - Сквош  - джакузи  - Шахматная зона - Мультимедийная игровая зона - Боулинг  - Billairds  - Joggin, Running & Cycling track  - Крытая зона для гольфа - Бизнес-центр и библиотека  - Настольный теннис  - Супермаркет и Торговая зона - Столовая и розничная торговля - Ресторан и Кафе - Школа и Институт  - Фитнес-центр  - Зона йоги и медитации    Соседство поблизости; - Высоты Победы; 1,5 км - Спортивный Город; 1,7 км - Jumeirah Village Triangle; 2,5 км - Мотор Сити; 2,7 км   Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Jumeirah Village Triangle. известный как Belmont Residence от Ellington Properties План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 828 кв. Прачечная Порошковая комната Балкон / Терраса Лифт, Лобби и Зона ожидания Приемная зона Столовая и Розничная зона Ресторан и Кафе Бассейн тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Спа и Сауна Пляжный волейбол Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Школа и Институт Доступ к пляжу Торговая и супермаркетная зона Йога и Медитация Соседство поблизости; Город производства Дубая – 1,3 км Высоты Победы – 1,5 км Источники – 2,1 км Спорт Сити – 2,2 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Абу-Даби, ОАЭ
от
€627,923
Площадь 4–1 156 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2025
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ,  Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби. Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха. Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах:  - Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков; - Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами. Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах. 5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences: - инфинити-бассейн; - велнес-зона с тренажерным залом и сауной; - студия йоги и пилатеса; - зоны для медитаций; - Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции; - Creativité Room - крытая детская игровая зона; - лаунж-зона с соковым баром и бассейном; - Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом; - Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения. Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг: -  система “умный дом”; - прачечная и химчистка; - уборка дома; - спа и груминг для домашних животных; - бесплатная доставка продуктов; - услуги курьера; -  предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи; - помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов; - кейтеринг и планирование мероприятий; - персональный тренер по фитнесу; - консультант по искусству; - круглосуточная служба консьержей; - услуги парковщика, швейцара и посыльного.
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