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Новый жилой комплекс Taormina Village с бассейнами, теннисными кортами и зонами отдыха, Wadi Al Safa, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€800,089
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3
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О комплексе

Предлагаются виллы и таунхаусы с парковочными местами, балконами и террасами.

Резиденция располагает большим бассейном и детским бассейном, тренажерным залом, спортивной площадкой, двумя теннисными кортами, зоной для йоги, зонами отдыха и зоной барбекю, ухоженным садом, беговой дорожкой, детскими площадками, детским садом, мечетью.

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель
  • Двойные стеклопакеты
  • Центральная система кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в окружении парков, школ, мечетей и магазинов, рядом с достопримечательностями Дубая.

  • Mall of Emirates - 23 минуты
  • Дубай Молл - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
от
€800,089
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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