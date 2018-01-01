Новый жилой комплекс Taormina Village с бассейнами, теннисными кортами и зонами отдыха, Wadi Al Safa, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €166,000

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Ливе, Таун-сквер, Дубай. Liva от Nshama - жилой комплекс, предлагающий самые роскошные номера. Это дает жителям комфортный и удобный образ жизни, проект удовлетворяет все потребности и требования Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 795 кв. Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Столовая и розничная торговля тренажерный зал Детская игровая площадка Зона отдыха Парк и сад ( Парк городской площади ) Ресторан и Кафе Бассейн Теннис и Баскетбол Корт Велоспорт, Бег и Бег Школы и институт Спортивный корт Расположение рядом; EXPO 2020 ( 20 минут ) Бурдж Аль Араб ( 25 минут ) Дубай Марина ( 30 минут ) Международный аэропорт Аль-Мактум ( 30 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 35 минут ) Palm Jumeirah ( 30 минут ) Dubai Mall ( 35 минут ) План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 25% На передачу – 15% После передачи – 50% Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284