Новый жилой комплекс Taormina Village с бассейнами, теннисными кортами и зонами отдыха, Wadi Al Safa, Дубай, ОАЭ

Предлагаются виллы и таунхаусы с парковочными местами, балконами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном и детским бассейном, тренажерным залом, спортивной площадкой, двумя теннисными кортами, зоной для йоги, зонами отдыха и зоной барбекю, ухоженным садом, беговой дорожкой, детскими площадками, детским садом, мечетью.
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в окружении парков, школ, мечетей и магазинов, рядом с достопримечательностями Дубая.