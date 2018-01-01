Современные апартаменты с видом на большой зелёный парк в комплексе с магазинами и спортивными площадками, Town Square, Дубай, ОАЭ

Проект в спокойном районе рядом с большим парком Town Square Park площадью 50 000 кв. м. и пышными зелеными насаждениями. В окружении беговых и велосипедных дорожек, кафе и магазинов.

В проекте комфортабельные апартаменты с 1-3 спальнями. У жильцов есть доступ к внутреннему дворику с бассейном, обширной террасе и детским игровым площадкам.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: спортивные площадки, детский сад, клиника, салон красоты, супермаркет, мечеть, парк для собак, ветеринарная клиника.

Расположение и объекты поблизости

Рядом есть вся необходимая инфраструктура - маагазины, кафе, рестораны, места для отдыха и прогулок. До аэропортов и торговых центров Dubai Hills и Dubai Mall 20-30 минут езды.