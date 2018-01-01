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Современные апартаменты с видом на большой зелёный парк в комплексе с магазинами и спортивными площадками, Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€198,201
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9
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О комплексе

Проект в спокойном районе рядом с большим парком Town Square Park площадью 50 000 кв. м. и пышными зелеными насаждениями. В окружении беговых и велосипедных дорожек, кафе и магазинов.

В проекте комфортабельные апартаменты с 1-3 спальнями. У жильцов есть доступ к внутреннему дворику с бассейном, обширной террасе и детским игровым площадкам.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: спортивные площадки, детский сад, клиника, салон красоты, супермаркет, мечеть, парк для собак, ветеринарная клиника.

Расположение и объекты поблизости

Рядом есть вся необходимая инфраструктура - маагазины, кафе, рестораны, места для отдыха и прогулок. До аэропортов и торговых центров Dubai Hills и Dubai Mall 20-30 минут езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Современные апартаменты с видом на большой зелёный парк в комплексе с магазинами и спортивными площадками, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€198,201
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в Jumeirah Village Triangle, известном как Cloud Tower от Tiger Group. План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 40% На передачу – 20% После передачи – 20% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны меблированный BUA; 1200 кв. Порошковая комната Встроенный в гардеробе Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Медицинский центр Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Йога и Медитация Шоппинг и супермаркет Доступ к пляжу Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
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