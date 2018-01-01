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Новая высотная резиденция Blvd Heights рядом с Дубай Молл, Downtown Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,47 млн
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13
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О комплексе

Предлагаются красивые и функциональные апартаменты с различными планировками, панорамными окнами и живописными видами.

Резиденция состоит из двух башен (45 и 50 этажей) и располагает круглосуточным консьерж-сервисом, бассейном, террасами, кафе, фитнес-центром.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от крупнейшего торгового центра Дубай Молл и пятизвездочных отелей.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая высотная резиденция Blvd Heights рядом с Дубай Молл, Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,47 млн
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 2-комнатные апартаменты, расположенные в Dubai Studio City, известном как Beach Oasis от Azizi Development Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 848 кв. Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Дзен Гарден Зона йоги и зона медитации Искусственный пляж Образовательные учреждения CCTV Безопасность 24/7 Столовая и розничная торговля Досуг и Парк Ресторан и Кафе Велоспорт, Бег и Бег Спа и Сауна Фитнес-центр Спортивные сооружения Торговая и супермаркетная зона Расположение рядом; Дубайский автодром – 05 минут Мотор Сити – 05 минут Мохаммед бин Зайед Роуд – 05 минут ЭКСПО 2020 – 20 мин Дубай Марина – 20 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут Музей будущего – 25 минут Пальма Джумейра – 25 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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