Современная малоэтажная резиденция Beach Oasis в самом центре района Dubai Studio City, ОАЭ

Резиденция располагает бассейном в стиле лагуны и искусственным пляжем, ухоженными садами, магазинами, кафе и ресторанами, двумя тренажерными залами, детскими площадками и бассейнами, зоной для занятием йогой, зоной отдыха и зоной барбекю, спортивными площадками.
Окончание строительства - июнь 2024 года.Преимущества
При рассрочке 40/60 скидка 17%.
При полной оплате скидка 22%.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре района Dubai Studio City, рядом с районами Motor City и Sports City, центром города и Экспо 2020, в нескольких минутах от автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.