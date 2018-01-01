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Современная малоэтажная резиденция Beach Oasis в самом центре района Dubai Studio City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€247,921
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном в стиле лагуны и искусственным пляжем, ухоженными садами, магазинами, кафе и ресторанами, двумя тренажерными залами, детскими площадками и бассейнами, зоной для занятием йогой, зоной отдыха и зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Преимущества

При рассрочке 40/60 скидка 17%.

При полной оплате скидка 22%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Dubai Studio City, рядом с районами Motor City и Sports City, центром города и Экспо 2020, в нескольких минутах от автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

  • Клуб верховой езды - 2 минуты
  • Экспо 2020 - 18 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Пляж Джумейра - 20 минут
  • Школа - 9 минут
  • Клиника - 9 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Современная малоэтажная резиденция Beach Oasis в самом центре района Dubai Studio City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€247,921
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients amazing 2 bedroom apartment, located in Mina Rashid, known as Harbour Lights by Damac Properties Payment Plan; Down Payment – 20% During Construction – 50% On Handover – 30% Amenities & Facilities; 2 Bedroom 3 Bath Unfurnished BUA; 1,232 Sqft Walk-In-Closet Powder room Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Barbeque area Swimming pool Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Kid’s playing area Restaurant & Cafe Jogging, Running & Cycling area Spa & Sauna room Fitness centre Leisure & Park Sports court Hotels Shopping & Supermarket area Water activity Nearby Neighbourhood; Bur Dubai – 4.5Km La Mer – 4.9Km Al Kifaf – 5.1Km Sheikh Zayed Road – 6.3Km For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284Lights 
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