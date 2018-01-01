Современная малоэтажная резиденция Beach Oasis в самом центре района Dubai Studio City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Цена по запросу

Сдача в: 2025

Застройщик: Sobha Realty

Комплекс будет состоять из трех башен, которые будут построены в ультрасовременном дизайне с морскими линиями и тщательным вниманием к каждой детали, и будут обращены к Дубай Марине и Персидскому заливу. Как только вы полюбуетесь комплексом, динамичная архитектура заставит вас влюбиться в разработку. На дизайн Sobha Seahavens повлияли роскошные яхты, ветер и море. Квартиры с 1-4 спальнями доступны для покупки среди 67-этажных квартир Tower 1. Кухни будут доставлены полностью меблированными, с сантехникой Miele, мраморными столешницами и твердыми поверхностями. Современная бытовая техника и системы умного дома также будут доступны в Sobha Seahaven. Жителям будут доступны пейзажный бассейн, спортивные площадки, в том числе зона для занятий йогой, аэробикой и скейт-парк, а также оздоровительный клуб, сауна и парные. Допускается размещение с домашними животными, а также услуги парковщика и консьержа.