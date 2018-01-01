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Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€774,774
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11
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О комплексе

Предлагаются новые элитные таунхаусы с видом на поле для гольфа.

Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут
  • Автодром - 12 минут
  • Ближайший торговый центр - 11 минут
  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Ближайшая школа - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€774,774
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в спортивном городе Дубай, известном как Azizi Grand от Azizi Development Платежный танк; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 30% На передачу – 60% Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 675 кв. Одежда / Гардероб Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн Район барбекю тренажерный зал 24 × 7 Безопасность Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Торговая и супермаркетная зона Спа и Сауна Зеленый Окружающий Спортивный корт Соседство поблизости; Высоты Победы – 0,6 км Город производства Дубая – 1,5 км JVT – 1,9 км Мидтаун Деяар Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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