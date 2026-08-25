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Квартиры с видом на горы в Яловой, Турция

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Ялова
33
Чынарджык
29
Чифтликкёй
11
Термал
6
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28 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ялова, Турция
Квартира 1 комната
Ялова, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$62 457
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$203 131
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Квартира 3 комнаты в Армутлу, Турция
Квартира 3 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Квартиры рядом со всей инфраструктурой в Армутлу, Ялова Ялова — это популярное место как для…
$93 977
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 3 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 3 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$103 948
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/4
Двухуровневые квартиры с 2 и 3 спальнями в районе Тешвикие, Ялова Ялова — это город с отличн…
$114 407
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Квартира 4 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 4 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$130 751
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$72 964
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Квартира 4 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 4 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$130 751
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Квартира 2 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$72 964
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$89 348
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Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры в комплексе в центре Яловы Ялова – это один из наиболее привлекательных …
$142 425
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/5
Просторные квартиры с бесподобным видом на природу в Чынарджыке, Ялова Квартиры расположены …
$130 751
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Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с парковкой в Ялове Ялова – один из самых привлекател…
$155 267
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 спальней рядом с университетом в Ялове Ялова — популярный город в регионе Марма…
$78 217
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Квартира 3 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 3 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$103 948
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Квартира 2 комнаты в Термал, Турция
Квартира 2 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$95 145
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$245 158
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Квартиры в бутик-комплексе с крытой парковкой в Ялове Ялова — удобное место для жизни и инве…
$103 948
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Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с парковкой в Ялове Ялова – один из самых привлекател…
$115 575
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с парковкой в Ялове Ялова – один из самых привлекател…
$74 131
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$407 430
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Квартира 2 комнаты в Армутлу, Турция
Квартира 2 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Квартиры с 1 спальней в комплексе с богатой инфраструктурой в Армутлу, Ялова Ялова – живопис…
$58 371
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Квартира 3 комнаты в Термал, Турция
Квартира 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Роскошные квартиры в стильном комплексе в Ялове, Термаль Ялова — регион с выгодным положение…
$149 430
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Квартира 4 комнаты в Термал, Турция
Квартира 4 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$129 584
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Квартира 3 комнаты в Термал, Турция
Квартира 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$116 742
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Квартира 2 комнаты в Термал, Турция
Квартира 2 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Квартиры в проекте с концепцией отеля в Термале, Ялова Ялова имеет выгодное расположение вбл…
$349 059
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Квартира 2 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Квартиры в бутик-комплексе с крытой парковкой в Ялове Ялова — удобное место для жизни и инве…
$93 977
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Квартира 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Комплекс в Ялова. Термальных источники. Окончание строительства в 24 году. Тапу от 50000$. …
$73 887
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Типы недвижимости в Яловой

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двухкомнатные
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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Яловой, Турция

с садом
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