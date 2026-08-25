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Квартиры с видом на море в Яловой, Турция

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Ялова
33
Чынарджык
29
Чифтликкёй
11
Термал
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46 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Чынарджык, Турция
Квартира 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$249 828
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Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/5
Квартиры в комплексе с бассейном в Ялове Ялова – популярное туристическое направление благод…
$145 928
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$151 765
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном и видом в центре Чынарджыка, Ялова Ялова занимает выг…
$129 584
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Просторные квартиры с 2 спальнями рядом с пляжем в Ялове Ялова – прибрежный город в регионе …
$103 948
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$150 597
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$203 131
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Квартира 3 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 3 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$103 948
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Меблированная квартира в Ялове, Чынарджык, в пешей доступности от моря Ялова, благодаря свое…
$64 792
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Квартира 4 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 3/4
Новые квартиры с видом на море рядом с пляжем в Ялове Ялова — популярный город недалеко от в…
$207 895
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/4
Двухуровневые квартиры с 2 и 3 спальнями в районе Тешвикие, Ялова Ялова — это город с отличн…
$114 407
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море прямо у песчаного пляжа в Чынарджыке, Ялова Ялова занимает выгодное…
$130 751
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Квартира 4 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 4 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$130 751
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Квартира 2 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$72 964
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Квартира 4 комнаты в Армутлу, Турция
Квартира 4 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
Квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в комплексе на первой линии в Ялова, Армутлу Эти …
$111 489
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$89 891
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Квартиры с живописным видом в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова …
$105 652
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Квартира 4 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 4 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$130 751
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Квартира 2 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$72 964
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$89 348
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Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры в комплексе в центре Яловы Ялова – это один из наиболее привлекательных …
$142 425
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
Меблированная квартира с 2 спальнями в жилом комплексе рядом с пляжем в Ялове Ялова привлека…
$218 848
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Квартиры с видом на море и природу в Ялове, Чынарджык Ялова – быстро развивающийся город бла…
$60 706
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями в комплексе недалеко от моря в Ялове, Чынарджык, Кору Ялова, нахо…
$57 204
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями в комплексе недалеко от моря в Ялове, Чынарджык, Кору Ялова, нахо…
$85 805
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Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/4
Квартиры с живописным видом в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова …
$137 756
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Квартира 3 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 3 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$103 948
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/6
Квартиры в комплексе в престижном месте в Ялове, Газиосманпаша Ялова пользуется популярность…
$94 561
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Квартира 4 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$173 946
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$245 158
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Типы недвижимости в Яловой

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Яловой, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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