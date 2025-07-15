  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коньяалты
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на горы и бассейн в Анталии, Коньяалты

Квартира в новостройке Квартиры с видом на горы и бассейн в Анталии, Коньяалты

Коньяалты, Турция
от
$227,205
;
45
Оставить заявку
ID: 27867
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Коньяалты

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с подогревом полов в комплексе с крытой парковкой в ​​Анталии, Коньяалты

Квартиры с видом на горы и природу расположены в районе Хурма округа Коньяалты в Анталии. Хурма – один из самых популярных регионов Анталии, расположенный недалеко от моря. Всемирно известный пляж Коньяалты также расположен в этом районе.

Квартиры в Анталии, Коньяалты, находятся в нескольких минутах ходьбы от объектов повседневной инфраструктуры. Они также расположены в 2,5 км от пляжа Коньяалты, в 2,6 км от яхт-пристани Сетур Марина, в 2,9 км от канатной дороги Сарысу, в 5,4 км от больницы Олимпос, в 13 км от Калеичи и в 26,5 км от аэропорта Антальи.

Квартиры с видом на горы расположены в проекте, построенном на земельном участке площадью 2435 м². В проекте представлены варианты стандартных квартир с 1 спальней и двухуровневых апартаментов с 2 и 3 спальнями. Комплекс располагает эксклюзивными удобствами, такими как бассейн, детский бассейн, лифт, детский парк, фитнес-центр, сауна, игровая комната, бильярдная, беседки и круглосуточная система видеонаблюдения.

Квартиры с современным дизайном имеют спальню, гостиную, кухню открытой планировки, ванную комнату и балкон. У квартир на этаже с садом есть собственный сад, а у двухуровневых пентхаусов – терраса.


AYT-04251

Местонахождение на карте

Коньяалты, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Просторная трехкомнатная квартира в Оба, Алания
Оба, Турция
от
$145,211
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$586,225
Жилой квартал Недорогая квартира в Алании на берегу моря
Махмутлар, Турция
от
$148,414
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Газипаша, Турция
от
$126,173
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$343,219
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с видом на горы и бассейн в Анталии, Коньяалты
Коньяалты, Турция
от
$227,205
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Муратпаша, Турция
от
$302,964
В популярном туристическом районе в этом малоэтажном комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1–2 спальнями, пентхаусы с 2 и 4 спальнями. Особенности квартир Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, домофон, встроенная мебель на кухне и в ванной, полный комплек…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$321,521
Современное 13-этажное здание состоит из 73 апартаментов с 2-3 спальнями. Особенности: балконы роскошная отделка виды на море и город ресепшн тренажерный зал пешеходные дорожки круглосуточная охрана инфинити-бассейн спа-центр крытая парковка Окончание строительства - январь 2026 года. Удо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Просторная 2-х комнатная квартира в Махмутларе
Жилой квартал Просторная 2-х комнатная квартира в Махмутларе
Жилой квартал Просторная 2-х комнатная квартира в Махмутларе
Жилой квартал Просторная 2-х комнатная квартира в Махмутларе
Жилой квартал Просторная 2-х комнатная квартира в Махмутларе
Показать все Жилой квартал Просторная 2-х комнатная квартира в Махмутларе
Жилой квартал Просторная 2-х комнатная квартира в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$139,873
Вашему вниманию предлагается светлая просторная квартира в комплексе в 150 метрах от пляжа и в 50 метрах от самой знаменитой улицы Махмутлара - Барборос, которая является одной из самых популярных среди туристов. Поблизости расположены магазины, рестораны,кафе, парикмахерские, а также другие…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации