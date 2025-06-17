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  4. Жилой комплекс Две квартиры 1+1 и 2+1 в центре Алании под Гражданство Турции.

Жилой комплекс Две квартиры 1+1 и 2+1 в центре Алании под Гражданство Турции.

Аланья, Турция
от
$340,016
BTC
4.0444275
ETH
211.9857373
USDT
336 168.9562952
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26697
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под Гражданство Турции - в тапу 400.000 USD.
Эксклюзивное пакетное предложение - две квартиры 1+1 и 2+1 за 290.000 EUR.

Есть лицензия на краткосрочную аренду (идеально для инвестиций!)

Elite City 2 - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в центре Алании, в окружении всей городской инфраструктуры, в 700 м от моря и песчаного пляжа Клеопатра.


Окончание строительства: сдан в 2024 году.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Современный фитнес-зал
  • Сауна для полного релакса
  • Крытая парковка


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Две квартиры 1+1 и 2+1 в центре Алании под Гражданство Турции.
Аланья, Турция
от
$340,016
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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