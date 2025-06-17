Жилой комплекс Две квартиры 1+1 и 2+1 в центре Алании под Гражданство Турции.

Подходит под Гражданство Турции - в тапу 400.000 USD.
Эксклюзивное пакетное предложение - две квартиры 1+1 и 2+1 за 290.000 EUR.
Есть лицензия на краткосрочную аренду (идеально для инвестиций!)
Elite City 2 - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в центре Алании, в окружении всей городской инфраструктуры, в 700 м от моря и песчаного пляжа Клеопатра.
Окончание строительства: сдан в 2024 году.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.