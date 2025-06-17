Жилой комплекс Две квартиры 1+1 и 2+1 в центре Алании под Гражданство Турции.

Подходит под Гражданство Турции - в тапу 400.000 USD.

Эксклюзивное пакетное предложение - две квартиры 1+1 и 2+1 за 290.000 EUR.

Есть лицензия на краткосрочную аренду (идеально для инвестиций!)

Elite City 2 - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в центре Алании, в окружении всей городской инфраструктуры, в 700 м от моря и песчаного пляжа Клеопатра.



Окончание строительства: сдан в 2024 году.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Современный фитнес-зал

Сауна для полного релакса

Крытая парковка



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