Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в 400 метрах от пляжа, Мерсин, Турция

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Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Открытая автостоянка
Детская игровая площадка
Зона барбекю
Окончание строительства - ноябрь 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Подвесной потолок
Кухонная мебель
Пластиковые окна
Душевая кабина
Стальная дверь
Расположение и объекты поблизос…
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