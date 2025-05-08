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Дома с бассейном в Мерсине, Турция

Эрдемли
16
Мезитли
11
Енишехир
4
Акдениз
3
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10 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Акдениз, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Рекомендуем Вам рассмотреть к покупке квартиру в новом жилом комплексе, расположенном на уча…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2
Отличное предложение для соискателей просторной квартиры в жилом комплексе рядом с морем. Пр…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 4
Новый жилой комплекс, расположенный в районе Чешмели, состоит из 4х блоков с современным фас…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 7 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 536 м²
Этаж 4
Представляем ультрасовременную виллу для постоянного проживания большой семьи. Вилла 5+2 нах…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Еще один интересный проект жилого комплекса в одной из самых привлекательных частей нашего р…
Цена по запросу
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Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 213 м²
Жилой комплекс находится в районе Томюк,Мерсин, предлагая своим жителям привилегированное ра…
$650,884
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Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 4
В уютном районе Мерсина – Эрдемли, с комфортной инфраструктурой и удобными пляжами продается…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Акдениз, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
Комплекс состоит из четырех 15 и 14-этажных блоков, которые расположились на благоустроенной…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Акдениз, Турция
Вилла 5 комнат
Акдениз, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1
Для ценителей тихой и размеренной жизни с высоким уровнем комфорта предлагаем вам рассмотрет…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Мерсине

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

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с видом на горы
с видом на море
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