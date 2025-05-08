Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мерсин
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Мерсине, Турция

Эрдемли
16
Мезитли
11
Енишехир
4
Акдениз
3
Показать больше
1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 3 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Вилла 2+1 c 3 санузлами , Эрдемли, Мерсин. Расстояние до моря: 13000 м (20 мин на машине)…
$171,096
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Мерсине

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти