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Магазины в Аташехире, Турция

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1 объект найдено
Магазин 248 м² в Аташехир, Турция
Магазин 248 м²
Аташехир, Турция
Площадь 248 м²
Количество этажей 14
Офисы с инвестиционным потенциалом и высоким доходом в Стамбуле, Аташехир Офисы расположены …
$2,23 млн
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