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Дома с гаражом в Измире, Турция

Чешме
48
Урла
16
Konak
5
Cigli
5
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15 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Урла, Турция
Вилла 4 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and pe…
$1,39 млн
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Вилла 8 комнат в Урла, Турция
Вилла 8 комнат
Урла, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,18 млн
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated with the…
$2,52 млн
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Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,34 млн
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Вилла 3 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is saturat…
$537,505
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,57 млн
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,32 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,51 млн
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Вилла 6 комнат в Эгейский регион, Турция
Вилла 6 комнат
Эгейский регион, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$578,899
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Вилла 6 комнат в Чешме, Турция
Вилла 6 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,71 млн
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Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,45 млн
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Коттедж 3 комнаты в Кемальпаша, Турция
Коттедж 3 комнаты
Кемальпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Our farm is in Kemalpaşa Ören Yaka locality. There are two separate numbered 2-storey house…
$1,41 млн
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Вилла 4 комнаты в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 4 комнаты
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На терр…
$750,000
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 449 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,11 млн
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Типы недвижимости в Измире

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Параметры недвижимости в Измире, Турция

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