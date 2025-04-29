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Дома с садом в Центральной Анатолии, Турция

Невшехир
35
Аванос
34
Анкара
34
Cankaya
13
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13 объектов найдено
Таунхаус в Akarca Koyu, Турция
Таунхаус
Akarca Koyu, Турция
Площадь 184 м²
Таунхаус от застройщика в Каргыджаке, Алания. Каргыджак – самый восточный район Алании и, по…
$588,895
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Вилла 5 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 5 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 284 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 500 ме…
$641,603
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Вилла в Akarca Koyu, Турция
Вилла
Akarca Koyu, Турция
Площадь 300 м²
Новая роскошная вилла в районе Каргыджак представляет собой идеальное сочетание комфорта, ст…
$1,01 млн
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Вилла в Akarca Koyu, Турция
Вилла
Akarca Koyu, Турция
Площадь 616 м²
Словно сон, невероятный комплекс вилл, наследующий красоту природы и комфорт средиземноморск…
$2,53 млн
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Вилла 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Просторная *трёхэтажная вилла 5+1* с бассейном, открытой парковкой и садом…
$813,069
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Вилла 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Вилла 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 8
Что вы получаете: Предлагаем уникальную возможность приобрести просторную виллу в жилом закр…
$542,504
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Вилла 5 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 5 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 761 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$3,78 млн
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Вилла 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Вилла 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Дизайнерскую виллу в современном стиле в охраняемом комплексе Район\пляж…
$313,447
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Вилла 5 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 5 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Что вы получаете: Эта великолепная вилла 4+1 с частной территорией и соврем…
$1,26 млн
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Вилла 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 379 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Представляем вашему вниманию новый проект вилл, разработанный с максимальн…
$514,594
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Вилла 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Вилла 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Готовая роскошная вилла 3+1 в районе Тепе. О строительстве: Строительств…
$2,99 млн
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Вилла 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 5+1 с панорамным видом в горах района Те…
$1,08 млн
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Вилла в Akarca Koyu, Турция
Вилла
Akarca Koyu, Турция
Площадь 321 м²
Расположенный на красивой вершине горы, комплекс вилл в районе Тепе. Тепе- это место для вас…
$2,84 млн
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Типы недвижимости в Центральной Анатолии

виллы
таунхаусы
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Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

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