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Дома с бассейном в Центральная Анатолия, Турция

Анкара
68
Cankaya
36
2 объекта найдено
Дом с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dinek, Турция
Дом с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dinek, Турция
В резиденции предлагается отличная инфраструктура, спортивные и игровые площадки, прогулочн…
€249,000
Дом 1 спальня с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Akarca, Турция
Дом 1 спальня с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Akarca, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€214,500

Типы недвижимости в Центральная Анатолия

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Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

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с видом на озеро
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