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Дома с бассейном в Центральной Анатолии, Турция

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Анкара
34
Эскишехир
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Cankaya
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Гёльбаши
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1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Дом 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$125,197
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