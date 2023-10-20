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Дома в Etimesgut, Турция

виллы
5
6 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Бутик-Проекте в Анкаре, Эрьяман Стильные квартиры расположены в Анкаре в…
€144,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошные Дома в Комплексе Бутик-Вилл в Анкаре, Турция Роскошные дома расположены в Баглыджа…
€418,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Собственным Большим Садом в Анкаре, Баглыджа Роскошные виллы в Анкаре расп…
€418,000
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 522 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Лифтами в Охраняемом Комплексе в Анкаре Первоклассные виллы расположены в …
€389,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Дома в Бутик-Проекте в Анкаре, Баглыджа Дома расположены в одном из самых престижных районов…
€683,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Новые Виллы с Отдельными Большими Садами в Анкаре Виллы расположены в квартале Баглыджа райо…
€569,000

Параметры недвижимости в Etimesgut, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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