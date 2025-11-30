Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Бурсе, Турция

Нилюфер
27
Османгази
9
Муданья
8
Гемлик
4
3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в , Турция
Дуплекс 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 10/11
$5,43 млн
Вилла 7 комнат в Gullu Sokak, Турция
Вилла 7 комнат
Gullu Sokak, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Этаж 2/2
$97,18 млн
Дуплекс 7 комнат в 267 Sokak, Турция
Дуплекс 7 комнат
267 Sokak, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Этаж 5/5
$9,05 млн
