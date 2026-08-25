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Дома у моря в Бурсе, Турция

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Нилюфер
13
Муданья
10
Османгази
6
9 объектов найдено
Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
Этаж 5/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$457 837
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Дуплекс 4 комнаты в Гемлик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гемлик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
Элегантные квартиры в комплексе с бассейном в Бурсе, Гемлик Проект расположен в Куршунлу, Ге…
$207 895
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Дуплекс 5 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 5/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$332 866
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It Is RealtyIt Is Realty
Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж 4/5
Квартиры в престижном проекте с бассейном в Муданье Бурса Муданья, являющаяся самым любимым …
$354 058
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Этаж 5/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$457 837
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира в комплексе с бассейном в Бурсе Квартира расположена в Муданье – одно…
$353 729
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Дуплекс 4 комнаты в Муданья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 5/5
Двухуровневая квартира с видом на море в комплексе с парковкой в Муданье, Бурса Квартира рас…
$302 362
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и бассейном в Муданье, Халитпаша, в провинции Бурса Халитпаша – прести…
$1,20 млн
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Дуплекс 7 комнат в Караджабей, Турция
Дуплекс 7 комнат
Караджабей, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$322 355
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Типы недвижимости в Бурсе

виллы
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Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

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