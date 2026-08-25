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Дома с видом на горы в Бурсе, Турция

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Нилюфер
13
Муданья
10
Османгази
6
9 объектов найдено
Вилла 6 комнат в , Турция
Вилла 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 4 спальнями на продажу в Хамидие, Инегёль, Бурса Инегёль – один из крупней…
$499 656
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Бунгало 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Бунгало 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Дома в горах в районе Османгази, Бурса, в окружении леса Эти живописные горные дома располож…
$633 630
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Дом 6 комнат в Муданья, Турция
Дом 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Этаж 1/2
Стильные виллы с 5 спальнями на продажу в Бурсе, Муданья Район Бадемли — один из самых споко…
$1,04 млн
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира в комплексе с бассейном в Бурсе Квартира расположена в Муданье – одно…
$353 729
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Дуплекс 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 7/9
Квартиры в престижном жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Жилой комплекс в районе Одунлук окру…
$717 964
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Этаж 1/2
Отдельные двухэтажные виллы в престижном жилом комплексе в Муданье, Бурса Виллы находятся в …
$790 703
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и бассейном в Муданье, Халитпаша, в провинции Бурса Халитпаша – прести…
$1,20 млн
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в комплексе в Гюмюштепе, Нилюфер Район Гюмюштепе, расположенный в округе Нил…
$749 484
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с видом на природу в Нилюфере, Бурса Виллы расположены в районе Гюмюштепе в …
$624 570
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Типы недвижимости в Бурсе

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с террасой
с видом на море
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