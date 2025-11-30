Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бурса
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Бурсе, Турция

Кестель
35
Нилюфер
34
Османгази
17
Муданья
16
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в 4 Cadde, Турция
Квартира 5 комнат
4 Cadde, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 15/21
$11,89 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Бурсе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти