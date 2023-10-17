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Таунхаусы в Doesemealti, Турция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Крытой Автостоянкой и Зимним Садом в Районе Дёшемеалты, Алтынкале Виллы ра…
€763,000
Realting.com
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