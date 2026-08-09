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Таунхаусы в Дёшемеалты, Турция

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Таунхаус 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с сауной и зимним садом в Анталии, Алтынкале в Дёшемеалты Виллы в Анталии, р…
$521,243
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Таунхаус 3 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Дома с видом на горы в комплексе с бассейном в Дёшемеалты, Анталия Дёшемеалты, известный сво…
$912,023
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