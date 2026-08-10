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Инвестиционная недвижимость в Анталье, Турция

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Муратпаша
3
Инвестиционная Удалить
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9 объектов найдено
Инвестиционная 454 м² в Дёшемеалты, Турция
Инвестиционная 454 м²
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 454 м²
Этаж 1/1
$59,29 млн
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Инвестиционная 220 м² в Dagbeli, Турция
Инвестиционная 220 м²
Dagbeli, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
$7,38 млн
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Инвестиционная 120 м² в Муратпаша, Турция
Инвестиционная 120 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
$5,23 млн
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TekceTekce
Инвестиционная 53 м² в Коньяалты, Турция
Инвестиционная 53 м²
Коньяалты, Турция
Площадь 53 м²
Коммерческие помещения в современном комплексе в Коньяалты — инвестиция в локацию, которая р…
$239,933
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Инвестиционная 235 м² в Муратпаша, Турция
Инвестиционная 235 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
$3,66 млн
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Инвестиционная 2 м² в Каш, Турция
Инвестиционная 2 м²
Каш, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
$7,15 млн
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Инвестиционная 75 м² в Коньяалты, Турция
Инвестиционная 75 м²
Коньяалты, Турция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Малоквартирный проект у моря в Анталии — Коньяалты, Лиман   Новый жилой проект в одном из са…
$595,823
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Инвестиционная в Средиземноморский регион, Турция
Инвестиционная
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 4
ИНТЕРЬЕРС мебельюАнкастре набор из 3Двойное остекление#nbsp;Жалюзи#nbsp;Открытая кухня#nbsp;…
$97,351
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Инвестиционная в Муратпаша, Турция
Инвестиционная
Муратпаша, Турция
Коммерческая недвижимость и гостиничные номера – центр притяжения и перспективные инвестиции…
$305,002
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