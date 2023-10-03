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Инвестиционная недвижимость в Анталья, Турция

коммерческая недвижимость
191
отели
56
офисы
15
магазины
8
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 4 комнаты в Koyunlar, Турция
Инвестиционная 4 комнаты
Koyunlar, Турция
Комнаты 4
ИНТЕРЬЕРС мебельюАнкастре набор из 3Двойное остекление#nbsp;Жалюзи#nbsp;Открытая кухня#nbsp;…
€90,000
Realting.com
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