Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отелем и спа-центром рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд

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Роскошная квартира в жилом комплексе Jomtien Sweet Condotel в районе Джомтьен.
Квартира выполнена в современном стиле с обустроенной кухней и кухонной утварью, стиральной машиной и холодильником.
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
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Агентство
DDA Real Estate
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До моря 1000 м, Можно с животнымиО комплексе:Комплекс состоит из 2 зданий с 64 и 30 юнитами. Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой, мебель и декор за доплату. Площади юнитов варьируются от 30 до 120 кв.м. На территории 39 парковочных мест. На первом этаже общий бассейн, детская зона дл…
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 7%!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!
Дом сдан!
Апартаменты готовы к заселению!
Меблированы!
Расстояние до п…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com