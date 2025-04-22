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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отелем и спа-центром рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$118,843
14.04.2025
$118,109
13.04.2025
$118,178
12.04.2025
$117,574
11.04.2025
$118,761
10.04.2025
$116,921
09.04.2025
$118,453
08.04.2025
$118,174
06.04.2025
$112,868
05.04.2025
$111,840
04.04.2025
$113,333
03.04.2025
$114,590
02.04.2025
$114,350
01.04.2025
$114,090
30.03.2025
$113,742
29.03.2025
$114,590
28.03.2025
$115,009
27.03.2025
$114,606
26.03.2025
$114,534
25.03.2025
$114,142
24.03.2025
$113,752
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12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25295
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440401
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Комплекс включает отель и 2 жилых здания на 322 квартиры с 1-3 спальнями.

Особенности:

  • бассейны для взрослых и детей
  • тренажерный зал
  • спа-центр
  • ресторан
  • бар
  • банкетный зал
  • библиотека

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Поле для гольфа Лагуна - 1 км
  • Торговый центр Boat Avenue - 1 км
  • Пляж Банг Тао - 2 км
  • Пляж Лаян - 2 км
  • Аквапарк Blue Tree - 3,5 км
  • Пляжный клуб - 4 км
  • Международная школа - 10 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 16 км

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отелем и спа-центром рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$118,843
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