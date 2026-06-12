Жилой комплекс Жилой комплекс EMPIRE

EMPIRE Срок сдачи - IV кв. 2023 Роскошный комплекс премиум-класса для комфортного проживания и отдыха от одного из лучших застройщиков г. Паттайи. Комплекс состоит из 24 этажей располагается в районе Джомтьен в 800 метрах от лучшего пляжа города - Jomtien Beach, что позволит наслаждаться потрясающими видами на Сиамский залив и город, а развитая инфраструктура на уровне 5* обеспечит комфортное проживание. Район Джомтьен очень зеленый с необходимой инфраструктурой - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты.