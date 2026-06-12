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Жилой комплекс Жилой комплекс EMPIRE

Паттайя, Таиланд
от
$90,266
;
4
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ID: 3997
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    24

О комплексе

EMPIRE Срок сдачи - IV кв. 2023  Роскошный комплекс премиум-класса для комфортного проживания и отдыха от одного из лучших застройщиков г. Паттайи.  Комплекс состоит из 24 этажей располагается в районе Джомтьен в 800 метрах от лучшего пляжа города - Jomtien Beach, что позволит наслаждаться потрясающими видами на Сиамский залив и город, а развитая инфраструктура на уровне 5* обеспечит комфортное проживание.  Район Джомтьен очень зеленый с необходимой инфраструктурой - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты.

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 64.0
Цена за м², USD 4,166
Цена квартиры, USD 282,432
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 32.0
Цена за м², USD 3,095
Цена квартиры, USD 99,030
Квартиры Студия
Площадь, м² 38.3
Цена за м², USD 1,935
Цена квартиры, USD 78,507

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Жилой комплекс EMPIRE
Паттайя, Таиланд
от
$90,266
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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