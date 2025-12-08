Жилой комплекс THE CUBE AMAZE

Уникальная возможность инвестировать в современный кондоминиум на солнечном Пхукете, идеально подходящий как для личного проживания, так и для аренды!

Рассрочка!

THE CUBE AMAZE - проект представляет собой два семиэтажных кондоминиума с современной инфраструктурой для удобной и комфортной жизни на острове.

Удобства: просторный бассейн, лаундж-зона, сад на крыше, тренажерный зал, ухоженный сад, прачечная, парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Расположение:

- рядом с памятником Двум Сестрам на кольцевой развязке на Тхепкасаттри-Роуд;

- расстояние до пляжа Банг Тао - 9 км;

- до пляжа Сурин - 11 км;

- до ТЦ Robinson Lifestyle можно доехать за 5 минут;

- а ТЦ Porto de Phuket и Boat Avenue находятся в 10 минутах езды на транспорте.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.