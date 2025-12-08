  1. Realting.com
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE

Пхукет, Таиланд
от
$69,961
;
13
ID: 33036
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Уникальная возможность инвестировать в современный кондоминиум на солнечном Пхукете, идеально подходящий как для личного проживания, так и для аренды! 
Рассрочка!
THE CUBE AMAZE - проект представляет собой два семиэтажных кондоминиума с современной инфраструктурой для удобной и комфортной жизни на острове.
Удобства: просторный бассейн, лаундж-зона, сад на крыше, тренажерный зал, ухоженный сад, прачечная, парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Расположение: 
- рядом с памятником Двум Сестрам на кольцевой развязке на Тхепкасаттри-Роуд;
- расстояние до пляжа Банг Тао - 9 км; 
- до пляжа Сурин - 11 км;
- до ТЦ Robinson Lifestyle можно доехать за 5 минут;
- а ТЦ Porto de Phuket и Boat Avenue находятся в 10 минутах езды на транспорте.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

