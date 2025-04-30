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Квартиры с террасой в Катху, Таиланд

Патонг
146
Патонг
140
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12 объектов найдено
Квартира 1 комната в Кату, Таиланд
Квартира 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд Идеальное предложени…
$50,400
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд Предлагаются мели…
$218,706
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Квартира 2 комнаты в Камала, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 6
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием р…
$361,535
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
$197,278
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Квартира 1 комната в Камала, Таиланд
Квартира 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пл…
$174,113
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Квартира 3 комнаты в Камала, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и садом в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Резиденция расп…
$117,092
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Квартира 2 комнаты в Кату, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Элитный жилой комплекс с бассейнами в центре Пхукета, Таиланд Предлагаются двухкомнатные ап…
$87,619
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Квартира 2 комнаты в Камала, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таи…
$85,289
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд Резиденция распол…
$85,147
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Квартира 3 комнаты в Камала, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таила…
$230,726
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет…
$67,495
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Квартира 1 комната в Камала, Таиланд
Квартира 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры под аренду в жилом комплексе на берегу моря в Камале, Пхукет, Таиланд…
$112,050
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Типы недвижимости в Катху

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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