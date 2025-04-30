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Квартиры с видом на море в Катху, Таиланд

Патонг
146
Патонг
140
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14 объектов найдено
Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отправляйтесь в уникальное побережье с изысканным кондоминиумом, великолепно расположенным в…
$181,190
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Инвестируйте в роскошные апартаменты, окруженные горами и лесом! Гарантированный доход 6% в …
$284,575
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд Предлагаются мели…
$218,706
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
$197,278
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Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 8/8
Проект новго кондоминимума на Пхукете – это гармония с природой, вдохновленная морем, пляжам…
$54,434
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Квартира 2 комнаты в Камала, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6/8
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет!Дом от Инвестора! Продажа по договор…
$133,689
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Инвестируйте в роскошные апартаменты, окруженные горами и лесом! Гарантированный доход 6% в …
$268,874
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Камала, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таи…
$85,289
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд Резиденция распол…
$85,147
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Квартира 1 комната в Кату, Таиланд
Квартира 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Исследуйте скрытую жемчужину в самом центре города Пхукет, предлагающую доступные квартиры, …
$130,174
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет…
$67,495
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Квартира 1 комната в Камала, Таиланд
Квартира 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Погрузитесь в роскошь и комфорт в самом сердце Камалы благодаря нашему уникальному предложен…
$90,759
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Студия 1 спальня в Камала, Таиланд
Студия 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? Продажа Просторной Студии всего в 100 м от Пляжа Камала Представляем вашему вниманию пр…
$171,629
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Квартира 1 комната в Камала, Таиланд
Квартира 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры под аренду в жилом комплексе на берегу моря в Камале, Пхукет, Таиланд…
$112,050
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Типы недвижимости в Катху

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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