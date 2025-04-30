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Квартиры с бассейном в Катху, Таиланд

Патонг
146
Патонг
140
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$156,997
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Студия 1 спальня в Кату, Таиланд
Студия 1 спальня
Кату, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$69,680
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Квартира 2 комнаты в ban ket ho, Таиланд
Квартира 2 комнаты
ban ket ho, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 7/7
Почувствуйте лучшее, что есть на Пхукете, проживая в этом потрясающем новом доме в Кату, Пху…
$255,945
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Кондо 2 комнаты в Кату, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$69,680
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/8
Из этой студии с видом на море на Патонге открывается вид на Андаманское море и город Патонг…
$138,209
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Кондо 3 комнаты в Кату, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$117,088
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Квартира 1 комната в Камала, Таиланд
Квартира 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/7
Насладитесь лучшим отдыхом на Пхукете в этом потрясающем доме с 2 спальнями в Кату, Таланг. …
$112,421
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в ban ket ho, Таиланд
Квартира 3 комнаты
ban ket ho, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$276,508
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Катху

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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