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Квартиры с видом на горы в Катху, Таиланд

Патонг
146
Патонг
140
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11 объектов найдено
Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отправляйтесь в уникальное побережье с изысканным кондоминиумом, великолепно расположенным в…
$181,190
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$156,997
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Камала, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/8
Готовое жильё! Высокая доходность от сдачи в аренду! Хороший ремонт!Полная меблировка класса…
$126,031
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Добро пожаловать в уникальный мир роскошного жилья на Пхукете, созданного австралийским заст…
$85,978
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
$197,278
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Квартира 1 комната в Камала, Таиланд
Квартира 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Двухспальные апартаменты в современном стиле.  Комплекс расположен рядом с всемирно известн…
$217,717
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Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Погрузитесь в мир утонченного комфорта с этой стильной студией в недавно построенном жилом к…
$71,397
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Квартира 1 комната в Кату, Таиланд
Квартира 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Исследуйте скрытую жемчужину в самом центре города Пхукет, предлагающую доступные квартиры, …
$130,174
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет…
$67,495
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Квартира 1 комната в Камала, Таиланд
Квартира 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Погрузитесь в роскошь и комфорт в самом сердце Камалы благодаря нашему уникальному предложен…
$90,759
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Студия 1 спальня в Камала, Таиланд
Студия 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? Продажа Просторной Студии всего в 100 м от Пляжа Камала Представляем вашему вниманию пр…
$171,629
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Типы недвижимости в Катху

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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