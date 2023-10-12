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Таиланд
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Кондоминиумы
Кондо с видом на горы в Таиланде
Провинция Пхукет
884
Пхукет
882
Чонбури
18
Патонг
17
Паттайя
16
Кондо
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89 объектов найдено
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Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
29 м²
1/6
€138,967
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы
Пхукет, Таиланд
1
1
45 м²
5/7
€133,820
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
2
113 м²
3/3
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
80 м²
3
€100,365
Рекомендовать
Кондо 4 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
4
4
595 м²
2
€1,34 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
32 м²
3/7
€59,833
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
45 м²
2/7
€159,529
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
30 м²
2/7
€110,633
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
58 м²
2/7
€190,410
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
22 м²
2/7
€41,294
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
22 м²
2/7
€40,115
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
2
2
69 м²
8/15
€93,159
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи
Бан Ката, Таиланд
2
2
190 м²
3
спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
€594,312
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи
Бан Ката, Таиланд
3
3
414 м²
3
€1,03 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
2
1
29 м²
67
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
€74,330
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
2
113 м²
3/3
€270,213
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
1
66 м²
2/3
€151,834
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
2/8
€113,219
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
2
1
49 м²
13/24
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…
€76,863
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
2
240 м²
2/5
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
4/8
€137,498
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
2
110 м²
3/3
х спальных мест в Лагуне в прокте Аламанда подвищу. В отличном состоянии. Просторная гостина…
€387,595
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
6/7
€128,673
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы
Пхукет, Таиланд
1
1
30 м²
5/7
€133,498
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы
Пхукет, Таиланд
1
1
42 м²
3/6
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предочит уставясья в сейней, …
€115,700
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
2
68 м²
3/6
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предпочит устаетть в семейно.…
€185,220
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на горы
Пхукет, Таиланд
1
1
57 м²
3/4
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
€147,286
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
2
94 м²
2/4
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
€361,755
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
1
150 м²
5/5
Описание проектаSurin Sabai - это кондоминиум, состоящий из просторных апартаментов от до …
€345,976
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
3
2
262 м²
4/5
Описание проектаSurin Sabai - это кондоминиум, состоящий из просторных апартаментов от до …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Таиланде
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