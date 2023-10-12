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Кондо с видом на горы в Таиланде

Провинция Пхукет
884
Пхукет
882
Чонбури
18
Патонг
17
Паттайя
16
Кондо В архив
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89 объектов найдено
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/6
€138,967
Кондо 1 спальня с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/7
€133,820
Кондо 2 спальни с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/3
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на горы, с личным бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
€100,365
Кондо 4 спальни с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 4 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
€1,34 млн
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/7
€59,833
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/7
€159,529
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/7
€110,633
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/7
€190,410
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/7
€41,294
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/7
€40,115
Кондо 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 8/15
€93,159
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи в Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
  спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
€594,312
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи в Бан Ката, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
€1,03 млн
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 67
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
€74,330
Кондо 2 спальни с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/3
€270,213
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/3
€151,834
Кондо 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/8
€113,219
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 13/24
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…
€76,863
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 2/5
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/8
€137,498
Кондо 2 спальни с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/3
х спальных мест в Лагуне в прокте Аламанда подвищу. В отличном состоянии. Просторная гостина…
€387,595
Кондо 1 спальня с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/7
€128,673
Кондо 1 спальня с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/7
€133,498
Кондо 1 спальня с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/6
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предочит уставясья в сейней, …
€115,700
Кондо 2 спальни с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 3/6
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предпочит устаетть в семейно.…
€185,220
Кондо 1 спальня с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/4
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
€147,286
Кондо 2 спальни с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/4
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
€361,755
Кондо 2 спальни с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Описание проектаSurin Sabai - это кондоминиум, состоящий из просторных апартаментов от до …
€345,976
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Этаж 4/5
Описание проектаSurin Sabai - это кондоминиум, состоящий из просторных апартаментов от до …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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