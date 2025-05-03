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Шале около гольф-клуба в Валенсии, Испания

Аликанте
4
Аликанте
36
Марина-Баха
3
Orihuela
3
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3 объекта найдено
Шале 3 спальни в Entrenaranjos, Испания
Шале 3 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Виллы с 2 или 3 спальнями с участком в 200 м2. На участке, как дополнительная опция можно ус…
$267,416
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Шале 3 спальни в Algorfa, Испания
Шале 3 спальни
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
$371,549
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Шале 2 спальни в Entrenaranjos, Испания
Шале 2 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Виллы с 2 или 3 спальнями с участком в 200 м2. На участке, как дополнительная опция можно ус…
$198,060
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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