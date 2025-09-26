Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы с террасой в Валенсии, Испания

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
Таунхаус в Bigastro, Испания
Таунхаус
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный Таунхаус в Бигастро, Коста Бланка - SUN116085 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$250,577
Таунхаус в Вильяхойоса, Испания
Таунхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$637,221
Таунхаус в Cullera, Испания
Таунхаус
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается городской дом в историческом квартале Кульеры у подножья замка. Дом построен в 19…
$103,025
Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 таунхаусов на берегу моря в Мучависте Его эксклюзивное расположение на перв…
$2,42 млн
Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
НОВЫЕ РЕЛИЗИНГОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный роскошный комплекс с 10 та…
$263,666
Таунхаус в Ориуэла, Испания
Таунхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Продается двухквартирный дом на трех этажах с подвалом и общим бассейном в Residencial Costa…
$269,157
Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
$324,640
Таунхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Новый частный жилой комплекс с симпатичными 2-спальными апартаментами в средиземноморском ст…
$485,336
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Двухуровневый таунхаус на продажу с видом на море и в непосредственной близости от пляжа Ла …
$375,744
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается двухквартирный дом на двух этажах с видом на море в урбанизации Панорама в Торре д…
$118,429
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этот дом был полностью отремонтирован в 2025 году с качественными материалами и готов к рабо…
$468,400
Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
$286,340
Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
ТАУНХАУСЫ НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой дом из 8 двухквартирных до…
$467,795
Таунхаус в Bigastro, Испания
Таунхаус
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Современный таунхаус в Бигастро - SUN116086 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра: 111 …
$194,170
Таунхаус в Вильяхойоса, Испания
Таунхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$376,503
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Красивая двухквартирная вилла недалеко от центра Кальпе, с видом на Пеньон Ифач и солнцем в …
$395,718
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Красиво представленный модернизированный дом, расположенный в урбанизации Residents Park Cau…
$204,966
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Продается этот красивый двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Лас Торретас, очень тихо…
$188,410
Таунхаус в Mareny de Barraquetes, Испания
Таунхаус
Mareny de Barraquetes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Представляем  вам этот красивый трехэтажный дом с частным бассейном на пляже Лас Пальмерас в…
$444,291
Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
$200,253
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Дома с 3 спальнями с 2 ванными комнатами, большими террасами и солярием. Бассейн и парковочн…
$447,300
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается двухквартирный дом с различными террасами, он расположен на углу урбанизации Торре…
$139,877
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается трехэтажный двухквартирный дом с частным солярием, двумя террасами с разной ориент…
$156,111
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этот дом является идеальным семейным домом в закрытой урбанизации недалеко от деревни Полоп.…
$288,176
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Жилой комплекс из 9 таунхаусов в Кабо-де-лас-Уэртас, на территории которого великолепные сре…
$1,59 млн
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Комплекс из одно- и двухэтажных вилл с частным садом, большими террасами с захватывающим вид…
$651,771
Таунхаус в Санта-Пола, Испания
Таунхаус
Санта-Пола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дуплекс с 2 спальнями рядом с морем в Гран Алакант. Таунхаусы с 1, 2 или 3 спальнями с 1 или…
$252,509
Таунхаус в Ориуэла, Испания
Таунхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается двухквартирный дом с участком 95 м2 в Ла Флорида, Ориуэла Коста. Дом разделен на 2…
$280,462
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем в Кальпе. Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем в Ка…
$452,977
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дом всего в нескольких метрах от пляжа кораблекрушений 75 квадратных метров с 3 спальней, 1 …
$172,261
